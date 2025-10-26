Превью матча Академия Пуэрто-Кабельо — Замора

Команда Академия Пуэрто-Кабельо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-9. Команда Замора, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Академия Пуэрто-Кабельо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Замора забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды Академия Пуэрто-Кабельо, в том матче победу одержали хозяева.