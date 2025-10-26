Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Академия Пуэрто-Кабельо - Замора 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: Академия Пуэрто-КабельоЗамора, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Complejo Deportivo Socialista.

МСК, 3 тур, Стадион: Complejo Deportivo Socialista
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Академия Пуэрто-Кабельо
33'
39'
83'
Завершен
3 : 0
26 октября 2025
Замора
Смотреть онлайн
Академия Пуэрто-Кабельо icon
33'
Академия Пуэрто-Кабельо icon
39'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,5
Академия Пуэрто-Кабельо icon
83'
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,5
Текстовая трансляция
29'
Академия Пуэрто-Кабельо - Незабитый пенальти
33'
Академия Пуэрто-Кабельо - 1-ый Гол
39'
Академия Пуэрто-Кабельо - 2-ой Гол
42'
Угловой
Замора - Угловой
43'
Угловой
Замора - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,5
70'
Угловой
Академия Пуэрто-Кабельо - Угловой
83'
Академия Пуэрто-Кабельо - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,5

Превью матча Академия Пуэрто-Кабельо — Замора

Команда Академия Пуэрто-Кабельо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-9. Команда Замора, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Академия Пуэрто-Кабельо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Замора забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды Академия Пуэрто-Кабельо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Академия Пуэрто-Кабельо
Академия Пуэрто-Кабельо
Замора
Академия Пуэрто-Кабельо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.07.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
Академия Пуэрто-Кабельо
3:0
Замора
Замора
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Академия Пуэрто-Кабельо Академия Пуэрто-Кабельо
50%
Замора Замора
50%
Атаки
101
63
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
10
1
Удары в створ ворот
6
1
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA