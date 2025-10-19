Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Каракас - Караборо 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: КаракасКараборо, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

МСК, 1 тур, Стадион: Олимпийский стадион
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Каракас
Завершен
0 : 0
19 октября 2025
Караборо
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 5,2
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Караборо - Угловой
9'
Угловой
Каракас - Угловой
21'
Угловой
Караборо - Угловой
23'
Угловой
Караборо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 5,2
54'
Угловой
Каракас - Угловой
59'
Угловой
Каракас - Угловой
64'
Угловой
Каракас - Угловой
66'
Угловой
Каракас - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Каракас — Караборо

Команда Каракас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-13. Команда Караборо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Каракас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Караборо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Караборо, в том матче победу одержали хозяева.

Каракас Каракас
12
Венесуэла
Frankarlos Benitez
72
Венесуэла
Edgardo Rito
2
Венесуэла
Francisco La Mantia
4
Венесуэла
Brayan Rodriguez
13
Венесуэла
Jesus Yendis
5
Венесуэла
Miguel Vegas
14
Венесуэла
Ender Echenique
15
Панама
Лесли Эральдес
10
Венесуэла
Michael Covea
31
Венесуэла
Jose Hernandez Chavez
7
Венесуэла
Deivid Tegues
Караборо Караборо
22
Аргентина
Lucas Bruera
2
Венесуэла
Marcel Guaramato
4
Венесуэла
Leonardo Aponte
27
Уругвай
Norman Rodriguez
13
Венесуэла
Miguel Pernia
5
Венесуэла
Gustavo Gonzalez
26
Аргентина
Matias Nuñez
8
Венесуэла
Juan Perez
18
Венесуэла
Carlos Ramos
14
Колумбия
Jhosuan Javier Berrios Mora
11
Колумбия
Cristian Canozales

История последних встреч

Каракас
Каракас
Караборо
Каракас
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
10.11.2025
Караборо
Караборо
2:0
Каракас
Каракас
Обзор
15.09.2025
Караборо
Караборо
1:0
Каракас
Каракас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Каракас Каракас
62%
Караборо Караборо
38%
Атаки
0
0
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
0
Игры 1 тур
19.10.2025
Каракас
0:0
Караборо
Завершен
18.10.2025
Метрополитанос
1:1
Депортиво Тачира
Завершен
18.10.2025
Замора
2:0
Монагас
Завершен
18.10.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
3:1
Ла Гуайра
Завершен
07.07.2025
Замора
1:1
Депортиво Тачира
Завершен
