Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион : Каракас — Караборо , 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион .

Превью матча Каракас — Караборо

Команда Каракас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-13. Команда Караборо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Каракас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Караборо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Караборо, в том матче победу одержали хозяева.