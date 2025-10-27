Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Метрополитанос - Каракас 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: МетрополитаносКаракас, 3 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Brigido Iriarte.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Brigido Iriarte
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Метрополитанос
66'
80'
Завершен
2 : 3
27 октября 2025
Каракас
3'
6'
40'
Смотреть онлайн
Каракас icon
3'
Каракас icon
6'
Каракас icon
40'
Счет после первого тайма 0:3
Метрополитанос icon
66'
Метрополитанос icon
80'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
3'
Каракас - 1-ый Гол
6'
Каракас - 2-ой Гол
17'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
20'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
20'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
21'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
40'
Каракас - 3-ий Гол
44'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
55'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
56'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
63'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
66'
Метрополитанос - 4-ый Гол
67'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
76'
Угловой
Каракас - Угловой
80'
Метрополитанос - 5-ый Гол
85'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
87'
Угловой
Каракас - Угловой
90'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
90'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
90+6'
Угловой
Каракас - Угловой
90+7'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Метрополитанос — Каракас

Команда Метрополитанос в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-13. Команда Каракас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Метрополитанос в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Каракас забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 августа 2025 на поле команды Метрополитанос, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Метрополитанос
Метрополитанос
Каракас
Метрополитанос
0 побед
1 ничья
2 побед
0%
33%
67%
06.08.2025
Метрополитанос
Метрополитанос
2:2
Каракас
Каракас
Обзор
30.07.2025
Каракас
Каракас
2:0
Метрополитанос
Метрополитанос
Обзор
14.07.2025
Метрополитанос
Метрополитанос
2:3
Каракас
Каракас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Метрополитанос Метрополитанос
50%
Каракас Каракас
50%
Атаки
109
84
Угловые
13
3
Удары мимо ворот
17
2
Удары в створ ворот
11
6
