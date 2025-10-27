Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион : Метрополитанос — Каракас , 3 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Brigido Iriarte .

Превью матча Метрополитанос — Каракас

Команда Метрополитанос в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-13. Команда Каракас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-12. Команда Метрополитанос в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Каракас забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 августа 2025 на поле команды Метрополитанос, в том матче сыграли вничью.