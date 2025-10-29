Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Тузла - Железничар 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и ГерцеговинаКубок: ТузлаЖелезничар, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Tusanj.

МСК, 5 тур, Стадион: Stadion Tusanj
Кубок
Тузла
Завершен
0 : 2
29 октября 2025
Железничар
88'
90+3'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Железничар icon
88'
Железничар icon
90+3'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Тузла - Угловой
6'
Угловой
Железничар - Угловой
9'
Угловой
Железничар - Угловой
20'
Угловой
Железничар - Угловой
37'
Угловой
Железничар - Угловой
40'
Угловой
Железничар - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
Железничар - Угловой
64'
Угловой
Железничар - Угловой
71'
Угловой
Железничар - Угловой
84'
Угловой
Железничар - Угловой
88'
Железничар - 1-ый Гол
90+3'
Угловой
Тузла - Угловой
90+3'
Железничар - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Тузла — Железничар

Команда Тузла в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-17. Команда Железничар, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-6. Команда Тузла в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Железничар забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Тузла Тузла
30%
Железничар Железничар
70%
Атаки
92
137
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
3
20
Удары в створ ворот
1
7
Игры 5 тур
29.10.2025
Тузла
0:2
Железничар
Завершен
29.10.2025
Селик Зеница
1:0
ФК Посушье
Завершен
29.10.2025
NK Slatina
2:4
Славия Сараево
Завершен
29.10.2025
Фамос Храснича
1:0
Единство
Завершен
29.10.2025
Ступчаница Олово
2:0
Леотар
Завершен
29.10.2025
ХФК Груде
0:7
ФК Слога Добой
Завершен
29.10.2025
HNK Krusevo
2:2
Борац Баня-Лука
Завершен
29.10.2025
Romanija Pale
0:2
Зриньски Мостар
Завершен
28.10.2025
ГОШК Габела
5:1
ФК Тузла Сити
Завершен
28.10.2025
Баня-Лука
0:6
ФК Рудар Приедор
Завершен
28.10.2025
Градина Сребреник
1:4
Широки Бриег
Завершен
28.10.2025
Лакташи
3:1
Звезда 09
Завершен
28.10.2025
Сараево
3:0
Радник
Завершен
Комментарии к матчу
