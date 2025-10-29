Смотреть онлайн Тузла - Железничар 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Кубок: Тузла — Железничар, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Tusanj.
Превью матча Тузла — Железничар
Команда Тузла в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-17. Команда Железничар, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-6. Команда Тузла в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Железничар забивает 1, пропускает 1.