29.10.2025

Смотреть онлайн Селик Зеница - ФК Посушье 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и ГерцеговинаКубок: Селик ЗеницаФК Посушье, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Билино Поле.

МСК, 5 тур, Стадион: Билино Поле
Кубок
Селик Зеница
90+3'
Завершен
1 : 0
29 октября 2025
ФК Посушье
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Селик Зеница icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ФК Посушье - Угловой
3'
Угловой
ФК Посушье - Угловой
7'
Угловой
Селик Зеница - Угловой
11'
Угловой
Селик Зеница - Угловой
12'
Угловой
ФК Посушье - Угловой
13'
Угловой
ФК Посушье - Угловой
14'
Угловой
ФК Посушье - Угловой
14'
Угловой
ФК Посушье - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
ФК Посушье - Угловой
57'
Угловой
ФК Посушье - Угловой
80'
Угловой
ФК Посушье - Угловой
90+3'
Селик Зеница - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Селик Зеница — ФК Посушье

Команда Селик Зеница в последних 10 матчах одержала 4 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-5. Команда ФК Посушье, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 4-11. Команда Селик Зеница в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Посушье забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Селик Зеница Селик Зеница
40%
ФК Посушье ФК Посушье
60%
Атаки
49
65
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
2
2
Игры 5 тур
29.10.2025
Тузла
0:2
Железничар
Завершен
29.10.2025
Селик Зеница
1:0
ФК Посушье
Завершен
29.10.2025
NK Slatina
2:4
Славия Сараево
Завершен
29.10.2025
Фамос Храснича
1:0
Единство
Завершен
29.10.2025
Ступчаница Олово
2:0
Леотар
Завершен
29.10.2025
ХФК Груде
0:7
ФК Слога Добой
Завершен
29.10.2025
HNK Krusevo
2:2
Борац Баня-Лука
Завершен
29.10.2025
Romanija Pale
0:2
Зриньски Мостар
Завершен
28.10.2025
ГОШК Габела
5:1
ФК Тузла Сити
Завершен
28.10.2025
Баня-Лука
0:6
ФК Рудар Приедор
Завершен
28.10.2025
Градина Сребреник
1:4
Широки Бриег
Завершен
28.10.2025
Лакташи
3:1
Звезда 09
Завершен
28.10.2025
Сараево
3:0
Радник
Завершен
Комментарии к матчу
