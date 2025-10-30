Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор - Апертура : Агуила — Фуэрте Сан-Франциско , 16 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Francisco Barraza .

Превью матча Агуила — Фуэрте Сан-Франциско

Команда Агуила в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда Фуэрте Сан-Франциско, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-22. Команда Агуила в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фуэрте Сан-Франциско забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Фуэрте Сан-Франциско, в том матче сыграли вничью.