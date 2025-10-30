Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Агуила - Фуэрте Сан-Франциско 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Апертура: АгуилаФуэрте Сан-Франциско, 16 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Francisco Barraza.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Juan Francisco Barraza
Сальвадор - Апертура
Агуила
3'
27'
45+1'
Завершен
3 : 3
30 октября 2025
Фуэрте Сан-Франциско
41'
68'
75'
Агуила icon
3'
Агуила icon
27'
Фуэрте Сан-Франциско icon
41'
Агуила icon
45+1'
Счет после первого тайма 3:1 : 0,1
Фуэрте Сан-Франциско icon
68'
Фуэрте Сан-Франциско icon
75'
Матч закончился со счётом 3:3 : 0,1
Текстовая трансляция
3'
Агуила - 1-ый Гол
19'
Угловой
Агуила - Угловой
23'
Угловой
Агуила - Угловой
27'
Угловой
Агуила - Угловой
27'
Агуила - 2-ой Гол
41'
Фуэрте Сан-Франциско - 3-ий Гол
45+1'
Агуила - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1 : 0,1
54'
Угловой
Агуила - Угловой
67'
Угловой
Фуэрте Сан-Франциско - Угловой
68'
Фуэрте Сан-Франциско - 5-ый Гол
75'
Фуэрте Сан-Франциско - 6-ый Гол
88'
Угловой
Агуила - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3 : 0,1

Превью матча Агуила — Фуэрте Сан-Франциско

Команда Агуила в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда Фуэрте Сан-Франциско, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-22. Команда Агуила в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фуэрте Сан-Франциско забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Фуэрте Сан-Франциско, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Агуила
Агуила
Фуэрте Сан-Франциско
Агуила
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
11.08.2025
Фуэрте Сан-Франциско
Фуэрте Сан-Франциско
0:0
Агуила
Агуила
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Агуила Агуила
59%
Фуэрте Сан-Франциско Фуэрте Сан-Франциско
41%
Атаки
143
112
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
5
7
Игры 16 тур
30.10.2025
Агуила
3:3
Фуэрте Сан-Франциско
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA