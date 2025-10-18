Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Alagoano B : Guarany AL — Крузейру Арапирака , 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Guarany AL — Крузейру Арапирака

Команда Guarany AL в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-4. Команда Крузейру Арапирака, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-6. Команда Guarany AL в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Крузейру Арапирака забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Крузейру Арапирака, в том матче победу одержали хозяева.