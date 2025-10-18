Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Guarany AL - Крузейру Арапирака 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Alagoano B: Guarany ALКрузейру Арапирака, 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Brazil Campeonato Alagoano B
Guarany AL
13'
45+4'
Завершен
2 : 2
18 октября 2025
Крузейру Арапирака
1'
8'
Крузейру Арапирака icon
1'
Крузейру Арапирака icon
8'
Guarany AL icon
13'
Guarany AL icon
45+4'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
1'
Крузейру Арапирака - 1-ый Гол
8'
Крузейру Арапирака - 2-ой Гол
13'
Guarany AL - 3-ий Гол
25'
Угловой
Guarany AL - Угловой
42'
Угловой
Крузейру Арапирака - Угловой
45+4'
Guarany AL - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
66'
Угловой
Guarany AL - Угловой
69'
Угловой
Крузейру Арапирака - Угловой
79'
Угловой
Guarany AL - Угловой
83'
Угловой
Guarany AL - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Guarany AL — Крузейру Арапирака

Команда Guarany AL в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-4. Команда Крузейру Арапирака, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-6. Команда Guarany AL в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Крузейру Арапирака забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Крузейру Арапирака, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Guarany AL
Guarany AL
Крузейру Арапирака
Guarany AL
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
12.10.2025
Крузейру Арапирака
Крузейру Арапирака
2:1
Guarany AL
Guarany AL
Обзор
17.09.2025
Guarany AL
Guarany AL
1:0
Крузейру Арапирака
Крузейру Арапирака
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Guarany AL Guarany AL
68%
Крузейру Арапирака Крузейру Арапирака
32%
Атаки
108
87
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
11
3
Удары в створ ворот
3
2
Игры 1 тур
18.10.2025
Guarany AL
2:2
Крузейру Арапирака
Завершен
12.10.2025
Крузейру Арапирака
2:1
Guarany AL
Завершен
Комментарии к матчу
