25.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Наср Дубай - Банияс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОАЭКубок ОАЭ по футболу: Аль-Наср ДубайБанияс, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Stadium.

МСК, 4 тур, Стадион: Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Stadium
Кубок ОАЭ по футболу
Аль-Наср Дубай
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Банияс
35'
61'
Смотреть онлайн
Банияс icon
35'
Счет после первого тайма 0:1
Банияс icon
61'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Аль-Наср Дубай - Угловой
35'
Банияс - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Аль-Наср Дубай - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Банияс - Угловой
57'
Угловой
Аль-Наср Дубай - Угловой
61'
Банияс - 2-ой Гол
65'
Угловой
Аль-Наср Дубай - Угловой
81'
Угловой
Аль-Наср Дубай - Угловой
82'
Угловой
Банияс - Угловой
88'
Угловой
Аль-Наср Дубай - Угловой
90+5'
Угловой
Банияс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Аль-Наср Дубай — Банияс

Команда Аль-Наср Дубай в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-6.

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Наср Дубай Аль-Наср Дубай
58%
Банияс Банияс
42%
Атаки
0
0
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
Игры 4 тур
26.10.2025
Аль Джазира Аль Хамра
-:-
Аджман
Отменен
26.10.2025
Аль-Джазира
2:1
Аджман
Завершен
26.10.2025
Аль Хамриях
0:7
Аль-Айн
Завершен
25.10.2025
Аль-Наср Дубай
0:2
Банияс
Завершен
24.10.2025
Аль Вахда
3:1
Аль-Дафра
Завершен
24.10.2025
Шарджа
5:6
Dubai United
Завершен
Рейтинг UEFA