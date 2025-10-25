Смотреть онлайн Аль-Наср Дубай - Банияс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОАЭ — Кубок ОАЭ по футболу: Аль-Наср Дубай — Банияс, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Stadium.
Превью матча Аль-Наср Дубай — Банияс
Команда Аль-Наср Дубай в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-6.