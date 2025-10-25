Матч закончился со счётом 0:2

Счет после первого тайма 0:1

Кубок ОАЭ по футболу

Превью матча Аль-Наср Дубай — Банияс

Команда Аль-Наср Дубай в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-6.