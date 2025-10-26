Смотреть онлайн Аль Джазира Аль Хамра - Аджман 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ОАЭ — Кубок ОАЭ по футболу: Аль Джазира Аль Хамра — Аджман, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Al Hamra Stadium.
Превью матча Аль Джазира Аль Хамра — Аджман
Команда Аль Джазира Аль Хамра в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 5-10. Команда Аджман, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Аль Джазира Аль Хамра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аджман забивает 1, пропускает 1.