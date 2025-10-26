Превью матча Аль Джазира Аль Хамра — Аджман

Команда Аль Джазира Аль Хамра в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 5-10. Команда Аджман, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Аль Джазира Аль Хамра в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аджман забивает 1, пропускает 1.