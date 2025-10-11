Смотреть онлайн Серра - Forte FC 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Capixaba B: Серра — Forte FC, 1 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Roberto Siqueira Costa.