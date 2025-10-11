Смотреть онлайн Серра - Forte FC 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Capixaba B: Серра — Forte FC, 1 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Roberto Siqueira Costa.
Превью матча Серра — Forte FC
Команда Серра в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 22-15. Команда Forte FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-1. Команда Серра в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Forte FC забивает 1, пропускает 0.