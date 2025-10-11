Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Серра - Forte FC 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Capixaba B: СерраForte FC, 1 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Roberto Siqueira Costa.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Roberto Siqueira Costa
Brazil Campeonato Capixaba B
Серра
70'
Завершен
1 : 0
11 октября 2025
Forte FC
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
Серра icon
70'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Forte FC - Угловой
33'
Угловой
Серра - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
67'
Угловой
Серра - Угловой
70'
Серра - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Серра — Forte FC

Команда Серра в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 22-15. Команда Forte FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-1. Команда Серра в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Forte FC забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Серра Серра
60%
Forte FC Forte FC
40%
Атаки
95
61
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
2
1
Игры 1 тур
11.10.2025
Серра
1:0
Forte FC
Завершен
Комментарии к матчу
