Превью матча Маритимо Ла Гуайра — ФК Динамо Пуэрто

Команда Маритимо Ла Гуайра в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-9. Команда ФК Динамо Пуэрто, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-13. Команда Маритимо Ла Гуайра в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Динамо Пуэрто забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды ФК Динамо Пуэрто, в том матче победу одержали хозяева.