19.10.2025

Смотреть онлайн Маритимо Ла Гуайра - ФК Динамо Пуэрто 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион: Маритимо Ла ГуайраФК Динамо Пуэрто, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион
Маритимо Ла Гуайра
71'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
ФК Динамо Пуэрто
39'
Смотреть онлайн
ФК Динамо Пуэрто icon
39'
Счет после первого тайма 0:1 : 6,2
CS Maritimo de La Guaira icon
71'
Матч закончился со счётом 1:1 : 6,2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
ФК Динамо Пуэрто - Угловой
13'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
22'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
34'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
35'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
39'
ФК Динамо Пуэрто - 1-ый Гол
42'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 6,2
54'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
54'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
69'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
71'
CS Maritimo de La Guaira - 2-ой Гол
80'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
83'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
90+2'
Угловой
CS Maritimo de La Guaira - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 6,2

Превью матча Маритимо Ла Гуайра — ФК Динамо Пуэрто

Команда Маритимо Ла Гуайра в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-9. Команда ФК Динамо Пуэрто, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-13. Команда Маритимо Ла Гуайра в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Динамо Пуэрто забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды ФК Динамо Пуэрто, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Маритимо Ла Гуайра
Маритимо Ла Гуайра
ФК Динамо Пуэрто
Маритимо Ла Гуайра
0 побед
1 ничья
2 побед
0%
33%
67%
11.10.2025
ФК Динамо Пуэрто
ФК Динамо Пуэрто
1:0
Маритимо Ла Гуайра
Маритимо Ла Гуайра
Обзор
03.08.2025
Маритимо Ла Гуайра
Маритимо Ла Гуайра
1:1
ФК Динамо Пуэрто
ФК Динамо Пуэрто
Обзор
09.06.2025
ФК Динамо Пуэрто
ФК Динамо Пуэрто
1:0
Маритимо Ла Гуайра
Маритимо Ла Гуайра
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Маритимо Ла Гуайра Маритимо Ла Гуайра
70%
ФК Динамо Пуэрто ФК Динамо Пуэрто
30%
Атаки
104
73
Угловые
11
1
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
6
3
Игры 3 тур
19.10.2025
Deportivo Miranda FC
2:1
Арагуа
Завершен
19.10.2025
Трухильянос
0:0
Реал Фронтера
Завершен
19.10.2025
Barquisimeto
4:5
Титанес
Завершен
19.10.2025
Маритимо Ла Гуайра
1:1
ФК Динамо Пуэрто
Завершен
12.10.2025
Арагуа
0:0
Deportivo Miranda FC
Завершен
12.10.2025
Титанес
1:0
Barquisimeto
Завершен
11.10.2025
Реал Фронтера
0:1
Трухильянос
Завершен
11.10.2025
ФК Динамо Пуэрто
1:0
Маритимо Ла Гуайра
Завершен
Комментарии к матчу
