Смотреть онлайн Депортиво Мадрин - Химнасия Мендоса 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Депортиво Мадрин — Химнасия Мендоса, Финал . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Abel Satre.
Превью матча Депортиво Мадрин — Химнасия Мендоса
Команда Депортиво Мадрин в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-9. Команда Химнасия Мендоса, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-5. Команда Депортиво Мадрин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Химнасия Мендоса забивает 1, пропускает 1.