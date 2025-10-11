Превью матча Депортиво Мадрин — Химнасия Мендоса

Команда Депортиво Мадрин в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-9. Команда Химнасия Мендоса, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-5. Команда Депортиво Мадрин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Химнасия Мендоса забивает 1, пропускает 1.