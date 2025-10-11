Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Депортиво Мадрин - Химнасия Мендоса 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: Депортиво МадринХимнасия Мендоса, Финал . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Abel Satre.

МСК, Финал, Стадион: Estadio Abel Satre
Аргентина - Примера B Насьональ
Депортиво Мадрин
77'
Завершен
1 : 1
11 октября 2025
Химнасия Мендоса
90+4'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
Депортиво Мадрин icon
77'
Химнасия Мендоса icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,5
Химнасия Мендоса icon
Пенальти
Химнасия Мендоса icon
Пенальти
Химнасия Мендоса icon
Пенальти
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Химнасия Мендоса - Угловой
8'
Угловой
Химнасия Мендоса - Угловой
16'
Угловой
Депортиво Мадрин - Угловой
29'
Угловой
Депортиво Мадрин - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
54'
Угловой
Депортиво Мадрин - Угловой
60'
Угловой
Депортиво Мадрин - Угловой
75'
Угловой
Депортиво Мадрин - Угловой
76'
Угловой
Депортиво Мадрин - Угловой
77'
Депортиво Мадрин - 1-ый Гол
90+4'
Химнасия Мендоса - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,5
101'
Угловой
Химнасия Мендоса - Угловой
103'
Угловой
Химнасия Мендоса - Угловой
118'
Угловой
Химнасия Мендоса - Угловой
Счет после дополнительного времени 1:1 : 2,5
1-ый
Химнасия Мендоса - Пенальти
2-ой
Химнасия Мендоса - Пенальти
3-ий
Химнасия Мендоса - Пенальти

Превью матча Депортиво Мадрин — Химнасия Мендоса

Команда Депортиво Мадрин в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-9. Команда Химнасия Мендоса, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-5. Команда Депортиво Мадрин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Химнасия Мендоса забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Депортиво Мадрин Депортиво Мадрин
44%
Химнасия Мендоса Химнасия Мендоса
56%
Атаки
136,100,36
134,93,41
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
5,5,0
12,12,0
Удары в створ ворот
2,1,1
4,4,0
Игры Финал
11.10.2025
Депортиво Мадрин
1:1
Химнасия Мендоса
Завершен
Комментарии к матчу
