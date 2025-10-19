Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Barquisimeto - Титанес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион: BarquisimetoТитанес, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион
Barquisimeto
31'
37'
Завершен
4 : 5
19 октября 2025
Титанес
44'
Смотреть онлайн
Barquisimeto icon
31'
Barquisimeto icon
37'
Титанес FC icon
44'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,1
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Barquisimeto - Угловой
31'
Угловой
Титанес FC - Угловой
31'
Barquisimeto - 1-ый Гол
37'
Угловой
Barquisimeto - Угловой
37'
Barquisimeto - 2-ой Гол
44'
Титанес FC - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 3,1
67'
Угловой
Barquisimeto - Угловой
71'
Угловой
Barquisimeto - Угловой
76'
Угловой
Barquisimeto - Угловой
85'
Угловой
Титанес FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1

Превью матча Barquisimeto — Титанес

Команда Barquisimeto в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-6. Команда Титанес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-11. Команда Barquisimeto в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Титанес забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Титанес, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Barquisimeto
Barquisimeto
Титанес
Barquisimeto
1 победа
0 ничьих
2 побед
33%
0%
67%
12.10.2025
Титанес
Титанес
1:0
Barquisimeto
Barquisimeto
Обзор
17.08.2025
Barquisimeto
Barquisimeto
2:0
Титанес
Титанес
Обзор
21.06.2025
Титанес
Титанес
3:0
Barquisimeto
Barquisimeto
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Barquisimeto Barquisimeto
62%
Титанес Титанес
38%
Атаки
86
75
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
4
2
Игры 3 тур
19.10.2025
Deportivo Miranda FC
2:1
Арагуа
Завершен
19.10.2025
Трухильянос
0:0
Реал Фронтера
Завершен
19.10.2025
Barquisimeto
4:5
Титанес
Завершен
19.10.2025
Маритимо Ла Гуайра
1:1
ФК Динамо Пуэрто
Завершен
12.10.2025
Арагуа
0:0
Deportivo Miranda FC
Завершен
12.10.2025
Титанес
1:0
Barquisimeto
Завершен
11.10.2025
Реал Фронтера
0:1
Трухильянос
Завершен
11.10.2025
ФК Динамо Пуэрто
1:0
Маритимо Ла Гуайра
Завершен
Комментарии к матчу
