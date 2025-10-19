Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион : Barquisimeto — Титанес , 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Barquisimeto — Титанес

Команда Barquisimeto в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-6. Команда Титанес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-11. Команда Barquisimeto в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Титанес забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Титанес, в том матче победу одержали хозяева.