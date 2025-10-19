Смотреть онлайн Сармиенто - Велес Сарсфилд 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Сармиенто — Велес Сарсфилд, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Эва Перон. Судить этот матч будет Andres Gariano.
Превью матча Сармиенто — Велес Сарсфилд
Команда Сармиенто в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-9. Команда Велес Сарсфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-8. Команда Сармиенто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Велес Сарсфилд забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andres Gariano (Аргентина).
За последние 13 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 8% (1 из 13 матчей) Andres Gariano назначал пенальти