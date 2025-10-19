Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Сармиенто - Велес Сарсфилд 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: СармиентоВелес Сарсфилд, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Эва Перон. Судить этот матч будет Andres Gariano.

МСК, 13 тур, Стадион: Эстадио Эва Перон
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Сармиенто
Завершен
0 : 2
19 октября 2025
Велес Сарсфилд
Lanzini 61'
Франциско Пиццини 67'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Lanzini - Велес Сарсфилд icon
61'
Франциско Пиццини icon
67'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,2
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Сармиенто - Угловой
20'
Угловой
Сармиенто - Угловой
21'
Угловой
Сармиенто - Угловой
23'
Угловой
Сармиенто - Угловой
24'
Угловой
Сармиенто - Угловой
45+2'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
51'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
55'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
55'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
61'
Lanzini - 1-ый Гол
67'
Франциско Пиццини - 2-ой Гол
71'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
75'
Угловой
Сармиенто - Угловой
86'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
88'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
89'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
89'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
Превью матча Сармиенто — Велес Сарсфилд

Команда Сармиенто в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-9. Команда Велес Сарсфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-8. Команда Сармиенто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Велес Сарсфилд забивает 2, пропускает 1.

Сармиенто Сармиенто
42
Аргентина
Лукас Акоста
21
Аргентина
Alex Vigo
44
Уругвай
Renzo Orihuela
2
Аргентина
Хуан Инсаурральде
39
Аргентина
Joel Godoy
19
Аргентина
Julian Contrera
29
Аргентина
Джонатан Гомез
5
Аргентина
Manuel Garcia
15
Уругвай
Leandro Suhr
18
Чили
Иван Моралес
20
Frias
Тренер
Аргентина
Факундо Сава
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
1
Tomas Marchiori
21
Аргентина
Jano Gordon
40
Аргентина
Thiago Silveor
6
Аргентина
Aaron Quiros
3
Аргентина
Elias Gomez
29
Аргентина
Rodrigo Aliendro
26
Аргентина
Agustin Bouzat
28
Аргентина
Maher Carrizo
10
Чили
Диего Вальдес
20
Аргентина
Франциско Пиццини
15
Аргентина
Dilan Godoy
Тренер
Аргентина
Гильермо Шелотто

Статистика матча

Владение мячом
Сармиенто Сармиенто
44%
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
56%
Атаки
100
90
Угловые
6
9
Фолы
9
10
Удары (всего)
7
3
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
4
10

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andres Gariano (Аргентина).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 8% (1 из 13 матчей) Andres Gariano назначал пенальти

