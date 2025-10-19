Превью матча Сармиенто — Велес Сарсфилд

Команда Сармиенто в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-9. Команда Велес Сарсфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-8. Команда Сармиенто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Велес Сарсфилд забивает 2, пропускает 1.