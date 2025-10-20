Смотреть онлайн San Martin SJ - Индепендьенте 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: San Martin SJ — Индепендьенте, 13 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Судить этот матч будет Andres Merlos.
Превью матча San Martin SJ — Индепендьенте
Команда San Martin SJ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andres Merlos (Аргентина).
За последние 10 матчей судья показал 56 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 40% (4 из 10 матчей) Andres Merlos назначал пенальти