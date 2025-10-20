Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн San Martin SJ - Индепендьенте 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: San Martin SJИндепендьенте, 13 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Судить этот матч будет Andres Merlos.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Ingeniero Hilario Sánchez
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
San Martin SJ
65'
Завершен
1 : 0
20 октября 2025
Индепендьенте
Счет после первого тайма 0:0
San Martin SJ icon
65'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Independiente - Угловой
4'
Угловой
Independiente - Угловой
6'
Independiente - Незабитый пенальти
7'
Угловой
Independiente - Угловой
16'
Угловой
Independiente - Угловой
38'
Угловой
San Martin SJ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Independiente - Угловой
61'
Угловой
Independiente - Угловой
65'
San Martin SJ - 1-ый Гол
68'
Угловой
San Martin SJ - Угловой
69'
Угловой
San Martin SJ - Угловой
75'
Угловой
Independiente - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча San Martin SJ — Индепендьенте

Команда San Martin SJ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9.

San Martin SJ San Martin SJ
1
Аргентина
Matias Borgogno
16
Аргентина
Ayrton Portillo
29
Аргентина
Tomas Lecanda
6
Аргентина
Luciano Recalde
39
Аргентина
Matias Orihuela
10
Аргентина
Себастьян Гонзалез
49
Аргентина
Диего Гонзалез
27
Аргентина
Tomas Fernandez
22
Аргентина
Sebastian Jaurena
8
Аргентина
Horacio Tijanovich
11
Аргентина
Ignacio Maestro Puch
Тренер
Аргентина
Leandro Romagnoli
Индепендьенте Индепендьенте
33
Аргентина
Родриго Рей
29
Аргентина
Leonardo Godoy
26
Аргентина
Kevin Lomonaco
36
Аргентина
Sebastian Valdez
39
Аргентина
Jonathan De Irastorza
5
Чили
Felipe Loyola
20
Уругвай
Rodrigo Fernandez
7
Аргентина
Santiago Montiel
9
Парагвай
Gabriel Avalos
19
Уругвай
Matias Abaldo
14
Аргентина
Lautaro Millan
Тренер
Аргентина
Густаво Кинтерос

Статистика матча

Владение мячом
San Martin SJ San Martin SJ
33%
Индепендьенте Индепендьенте
67%
Атаки
63
99
Угловые
3
7
Фолы
4
2
Удары (всего)
2
6
Удары мимо ворот
1
6
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andres Merlos (Аргентина).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 56 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 40% (4 из 10 матчей) Andres Merlos назначал пенальти

Игры 13 тур
23.10.2025
Хуракан
0:1
Ценрал Кордоба
Завершен
21.10.2025
Тигре
2:2
Барракас Централ
Завершен
21.10.2025
Деп. Риестра
1:0
Институто
Завершен
20.10.2025
San Martin SJ
1:0
Индепендьенте
Завершен
20.10.2025
Росарио Централ
1:0
Платенсе
Завершен
19.10.2025
Сармиенто
0:2
Велес Сарсфилд
Завершен
19.10.2025
Эстудиантес
2:0
Химнасия ЛП
Завершен
19.10.2025
Таллерес де Кордоба
0:2
Ривер Плейт
Завершен
19.10.2025
Бока Х
1:2
Бельграно
Завершен
18.10.2025
Расинг Авелланеда
1:0
Альдосиви
Завершен
