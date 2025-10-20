Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Росарио Централ - Платенсе 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: Росарио ЦентралПлатенсе, 13 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Др. Лисандро де ла Торре. Судить этот матч будет Pablo Echavarria.

МСК, 13 тур, Стадион: Др. Лисандро де ла Торре
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Росарио Централ
Alejo Veliz 51'
Завершен
1 : 0
20 октября 2025
Платенсе
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Alejo Veliz icon
51'
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Росарио Централ - Угловой
21'
Угловой
Росарио Централ - Угловой
36'
Угловой
Росарио Централ - Угловой
41'
Угловой
Росарио Централ - Угловой
45+1'
Угловой
Росарио Централ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
48'
Угловой
Платенсе - Угловой
49'
Угловой
Платенсе - Угловой
51'
Alejo Veliz - 1-ый Гол
68'
Угловой
Росарио Централ - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1

Превью матча Росарио Централ — Платенсе

Команда Росарио Централ в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-6. Команда Платенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Росарио Централ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Платенсе забивает 1, пропускает 1.

Росарио Централ Росарио Централ
1
Аргентина
Хорхе Броун
32
Аргентина
Emanuel Coronel
15
Уругвай
Facundo Mallo
6
Аргентина
Juan Komar
3
Аргентина
Agustin Sandez
31
Аргентина
Federico Navarro
27
Аргентина
Gaspar Duarte
10
Аргентина
Ignacio Malcorra
8
Колумбия
Jaminton Campaz
11
Аргентина
Анхель Ди Мария
9
Аргентина
Alejo Veliz
Тренер
Аргентина
Ариэль Холан
Платенсе Платенсе
1
Аргентина
Andres Desabato
25
Аргентина
Juan Ignacio Saborido
13
Ignacio Vazquez
6
Аргентина
Oscar Salomon
3
Tomas Silva
7
Аргентина
Guido Mainero
5
Аргентина
Rodrigo Herrera
14
Аргентина
Leonel Picco
36
Аргентина
Nicolas Orsini
19
Аргентина
Santiago Toloza
11
Аргентина
Franco Zapiola
Тренер
Аргентина
Кили Гонсалес

Статистика матча

Владение мячом
Росарио Централ Росарио Централ
53%
Платенсе Платенсе
47%
Атаки
90
117
Угловые
6
2
Фолы
5
8
Удары (всего)
4
1
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
2
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Pablo Echavarria (Аргентина).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 20% (2 из 10 матчей) Pablo Echavarria назначал пенальти

Игры 13 тур
23.10.2025
Хуракан
0:1
Ценрал Кордоба
Завершен
21.10.2025
Тигре
2:2
Барракас Централ
Завершен
21.10.2025
Деп. Риестра
1:0
Институто
Завершен
20.10.2025
San Martin SJ
1:0
Индепендьенте
Завершен
20.10.2025
Росарио Централ
1:0
Платенсе
Завершен
19.10.2025
Сармиенто
0:2
Велес Сарсфилд
Завершен
19.10.2025
Эстудиантес
2:0
Химнасия ЛП
Завершен
19.10.2025
Таллерес де Кордоба
0:2
Ривер Плейт
Завершен
19.10.2025
Бока Х
1:2
Бельграно
Завершен
18.10.2025
Расинг Авелланеда
1:0
Альдосиви
Завершен
Комментарии к матчу
