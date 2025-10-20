Превью матча Росарио Централ — Платенсе

Команда Росарио Централ в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-6. Команда Платенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Росарио Централ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Платенсе забивает 1, пропускает 1.