Смотреть онлайн Росарио Централ - Платенсе 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Росарио Централ — Платенсе, 13 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Др. Лисандро де ла Торре. Судить этот матч будет Pablo Echavarria.
Превью матча Росарио Централ — Платенсе
Команда Росарио Централ в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-6. Команда Платенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Росарио Централ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Платенсе забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Pablo Echavarria (Аргентина).
За последние 10 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 20% (2 из 10 матчей) Pablo Echavarria назначал пенальти