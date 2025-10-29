Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Хапоэль Хадера - Маккаби Ирони Сдерот 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильIsrael League Cup: Хапоэль ХадераМаккаби Ирони Сдерот, 36 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Афула Илит.

МСК, 36 тур, Стадион: Стадион Афула Илит
Israel League Cup
Хапоэль Хадера
70'
77'
Завершен
2 : 2
29 октября 2025
Маккаби Ирони Сдерот
33'
38'
Sderot icon
33'
Sderot icon
38'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,1
Hapoel Hadera icon
70'
Hapoel Hadera icon
77'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Hapoel Hadera - Угловой
22'
Угловой
Hapoel Hadera - Угловой
33'
Sderot - 1-ый Гол
38'
Угловой
Sderot - Угловой
38'
Sderot - 2-ой Гол
40'
Угловой
Hapoel Hadera - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 3,1
48'
Угловой
Hapoel Hadera - Угловой
58'
Угловой
Hapoel Hadera - Угловой
64'
Угловой
Hapoel Hadera - Угловой
70'
Hapoel Hadera - 3-ий Гол
71'
Угловой
Hapoel Hadera - Угловой
77'
Hapoel Hadera - 4-ый Гол
90+1'
Угловой
Hapoel Hadera - Угловой
90+9'
Угловой
Hapoel Hadera - Угловой
90+10'
Угловой
Sderot - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,1

Превью матча Хапоэль Хадера — Маккаби Ирони Сдерот

Команда Хапоэль Хадера в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-14. Команда Маккаби Ирони Сдерот, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-5. Команда Хапоэль Хадера в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Маккаби Ирони Сдерот забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хапоэль Хадера Хапоэль Хадера
69%
Маккаби Ирони Сдерот Маккаби Ирони Сдерот
31%
Атаки
128
73
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
8
3
Игры 36 тур
29.10.2025
Спорт Клуб Димона
1:0
Хапоэль Ришон-ле-Цион
Завершен
29.10.2025
Хапоэль Хадера
2:2
Маккаби Ирони Сдерот
Завершен
28.10.2025
FC Hapoel Yarka
0:4
Беитар Ирони Кирьят-Гат
Завершен
28.10.2025
Ирони Модиин
1:3
Маккаби Ачи
Завершен
28.10.2025
Шимшон
0:2
Кафр Касем
Завершен
28.10.2025
Маккаби Неве Шаанан Эльдад
1:4
Хапоэль Ирони Кармиэль
Завершен
28.10.2025
Maccabi Bnei Jadeidi-Makr
0:1
Хапоэль Раанана
Завершен
Комментарии к матчу
