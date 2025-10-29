Смотреть онлайн Хапоэль Хадера - Маккаби Ирони Сдерот 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Israel League Cup: Хапоэль Хадера — Маккаби Ирони Сдерот, 36 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Афула Илит.
Превью матча Хапоэль Хадера — Маккаби Ирони Сдерот
Команда Хапоэль Хадера в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-14. Команда Маккаби Ирони Сдерот, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-5. Команда Хапоэль Хадера в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Маккаби Ирони Сдерот забивает 1, пропускает 1.