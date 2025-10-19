Превью матча Таллерес де Кордоба — Ривер Плейт

Команда Таллерес де Кордоба в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-7. Команда Ривер Плейт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Таллерес де Кордоба в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Ривер Плейт забивает 1, пропускает 1.