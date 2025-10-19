Смотреть онлайн Таллерес де Кордоба - Ривер Плейт 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Таллерес де Кордоба — Ривер Плейт, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Марио Альберто Кемпес. Судить этот матч будет Ariel Penel.
Превью матча Таллерес де Кордоба — Ривер Плейт
Команда Таллерес де Кордоба в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-7. Команда Ривер Плейт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Таллерес де Кордоба в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Ривер Плейт забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ariel Penel (Аргентина).
За последние 6 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 0% (0 из 6 матчей) Ariel Penel назначал пенальти