19.10.2025

Смотреть онлайн Таллерес де Кордоба - Ривер Плейт 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: Таллерес де КордобаРивер Плейт, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Марио Альберто Кемпес. Судить этот матч будет Ariel Penel.

МСК, 13 тур, Стадион: Марио Альберто Кемпес
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Таллерес де Кордоба
Завершен
0 : 2
19 октября 2025
Ривер Плейт
Gonzalo Montiel 37'
Juan Cruz Meza 68'
Gonzalo Montiel icon
37'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
Juan Cruz Meza icon
68'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Talleres Cordoba - Угловой
16'
Угловой
Talleres Cordoba - Угловой
28'
Угловой
Talleres Cordoba - Угловой
37'
Gonzalo Montiel - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
58'
Угловой
Talleres Cordoba - Угловой
68'
Juan Cruz Meza - 2-ой Гол
70'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
89'
Угловой
Talleres Cordoba - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,3

Превью матча Таллерес де Кордоба — Ривер Плейт

Команда Таллерес де Кордоба в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-7. Команда Ривер Плейт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Таллерес де Кордоба в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Ривер Плейт забивает 1, пропускает 1.

Таллерес де Кордоба Таллерес де Кордоба
22
Аргентина
Гуйдо Херрера
20
Аргентина
Augusto Schott
4
Аргентина
Матиас Каталан
19
Аргентина
Хосе Луис Паломино
23
Аргентина
Gabriel Baez
5
Аргентина
Matias Alejandro Galarza
8
Аргентина
Ulises Ortegoza
11
Аргентина
Valentin Depietri
26
Аргентина
Mateo Valentin Caceres
37
Бразилия
Rick Lima
9
Аргентина
Federico Girotti
Тренер
Аргентина
Карлос Тевес
Ривер Плейт Ривер Плейт
1
Аргентина
Франко Армани
4
Аргентина
Gonzalo Montiel
28
Аргентина
Lucas Martinez
13
Аргентина
Lautaro Rivero
17
Чили
Пауло Диас
22
Kevin Castano
5
J.C. Portillo
39
Аргентина
Santiago Lencina
10
Колумбия
Хуан Фернандо Куинтеро
19
Аргентина
Себастьян Дриусси
7
Аргентина
Maximiliano Salas
Тренер
Аргентина
Марсело Галлардо

Статистика матча

Владение мячом
Таллерес де Кордоба Таллерес де Кордоба
46%
Ривер Плейт Ривер Плейт
54%
Атаки
0
0
Угловые
5
1
Фолы
7
9
Удары (всего)
9
7
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
3
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ariel Penel (Аргентина).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 6 матчей) Ariel Penel назначал пенальти

Игры 13 тур
23.10.2025
Хуракан
0:1
Ценрал Кордоба
Завершен
21.10.2025
Тигре
2:2
Барракас Централ
Завершен
21.10.2025
Деп. Риестра
1:0
Институто
Завершен
20.10.2025
San Martin SJ
1:0
Индепендьенте
Завершен
20.10.2025
Росарио Централ
1:0
Платенсе
Завершен
19.10.2025
Сармиенто
0:2
Велес Сарсфилд
Завершен
19.10.2025
Эстудиантес
2:0
Химнасия ЛП
Завершен
19.10.2025
Таллерес де Кордоба
0:2
Ривер Плейт
Завершен
19.10.2025
Бока Х
1:2
Бельграно
Завершен
18.10.2025
Расинг Авелланеда
1:0
Альдосиви
Завершен
Рейтинг UEFA