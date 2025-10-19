Превью матча Бока Х — Бельграно

Команда Бока Х в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команда Бельграно, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-6. Команда Бока Х в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бельграно забивает 1, пропускает 1.