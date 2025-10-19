Смотреть онлайн Бока Х - Бельграно 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Бока Х — Бельграно, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alberto Jose Armando. Судить этот матч будет Pablo Dovalo.
Превью матча Бока Х — Бельграно
Команда Бока Х в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команда Бельграно, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-6. Команда Бока Х в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бельграно забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Pablo Dovalo (Аргентина).
За последние 7 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Pablo Dovalo назначал пенальти