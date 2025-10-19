Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Бока Х - Бельграно 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: Бока ХБельграно, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alberto Jose Armando. Судить этот матч будет Pablo Dovalo.

МСК, 13 тур, Стадион: Alberto Jose Armando
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Бока Х
Exequiel Zeballos 66'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Бельграно
Lucas Passerini 58'
Леандро Пареде 62'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Lucas Passerini icon
58'
Леандро Пареде icon
62'
Exequiel Zeballos icon
66'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Бока Х - Угловой
14'
Угловой
Бельграно - Угловой
26'
Угловой
Бока Х - Угловой
36'
Угловой
Бока Х - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Бельграно - Угловой
58'
Lucas Passerini - 1-ый Гол
62'
Paredes - 2-ой Гол
65'
Угловой
Бельграно - Угловой
66'
Exequiel Zeballos - 3-ий Гол
71'
Угловой
Бока Х - Угловой
85'
Угловой
Бока Х - Угловой
90+2'
Угловой
Бельграно - Угловой
90+4'
Угловой
Бока Х - Угловой
90+9'
Угловой
Бока Х - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Бока Х — Бельграно

Команда Бока Х в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команда Бельграно, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-6. Команда Бока Х в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бельграно забивает 1, пропускает 1.

Бока Х Бока Х
25
Аргентина
Агустин Марчесин
24
Juan Barinaga
4
Аргентина
Nicolas Figal
32
Аргентина
Ayrton Enrique Costa
23
Аргентина
Lautaro Blanco
8
Чили
Carlos Palacios
5
Аргентина
Леандро Пареде
43
Аргентина
Milton Delgado
21
Испания
Андер Эррера
7
Аргентина
Exequiel Zeballos
16
Уругвай
Miguel Merentiel
Тренер
Аргентина
Claudio Ubeda
Бельграно Бельграно
25
Уругвай
Тьяго Кардозо
14
Аргентина
Leonardo Morales
24
Аргентина
Alexis Maldonado
16
Уругвай
Федерико Рикка
8
Аргентина
Gabriel Compagnucci
15
Аргентина
Лукас Меносси
11
Аргентина
Francisco Gonzalez
10
Аргентина
Лукас Мануэл Зеларраян
33
Аргентина
Tobias Ostchega
29
Аргентина
Франко Яра
22
Аргентина
Nicolas Fernandez
Тренер
Аргентина
Рикардо Зилински

Статистика матча

Владение мячом
Бока Х Бока Х
65%
Бельграно Бельграно
35%
Атаки
0
0
Угловые
7
4
Фолы
3
6
Удары (всего)
4
3
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Pablo Dovalo (Аргентина).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Pablo Dovalo назначал пенальти

Игры 13 тур
23.10.2025
Хуракан
0:1
Ценрал Кордоба
Завершен
21.10.2025
Тигре
2:2
Барракас Централ
Завершен
21.10.2025
Деп. Риестра
1:0
Институто
Завершен
20.10.2025
San Martin SJ
1:0
Индепендьенте
Завершен
20.10.2025
Росарио Централ
1:0
Платенсе
Завершен
19.10.2025
Сармиенто
0:2
Велес Сарсфилд
Завершен
19.10.2025
Эстудиантес
2:0
Химнасия ЛП
Завершен
19.10.2025
Таллерес де Кордоба
0:2
Ривер Плейт
Завершен
19.10.2025
Бока Х
1:2
Бельграно
Завершен
18.10.2025
Расинг Авелланеда
1:0
Альдосиви
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
PARIVISION PARIVISION
18 Ноября
17:00
Трактор Трактор
Металлург Металлург
18 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Лада Лада
Авангард Авангард
18 Ноября
18:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
18 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
Автомобилист Автомобилист
Нефтехимик Нефтехимик
18 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA