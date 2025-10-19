Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн FC Cajamarca - Сезар 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 2: FC CajamarcaСезар, 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Peru Liga 2
FC Cajamarca
36'
41'
78'
Завершен
3 : 0
19 октября 2025
Сезар
Смотреть онлайн
FC Cajamarca icon
36'
FC Cajamarca icon
41'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
FC Cajamarca icon
78'
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,0
Текстовая трансляция
32'
Угловой
Сезар - Угловой
36'
FC Cajamarca - 1-ый Гол
41'
FC Cajamarca - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
67'
Угловой
Сезар - Угловой
73'
Угловой
FC Cajamarca - Угловой
78'
FC Cajamarca - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,0

Превью матча FC Cajamarca — Сезар

Команда FC Cajamarca в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-13. Команда Сезар, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-8. Команда FC Cajamarca в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сезар забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Сезар, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

FC Cajamarca
FC Cajamarca
Сезар
FC Cajamarca
1 победа
2 ничьих
0 побед
33%
67%
0%
12.10.2025
Сезар
Сезар
0:0
FC Cajamarca
FC Cajamarca
Обзор
19.07.2025
Сезар
Сезар
0:0
FC Cajamarca
FC Cajamarca
Обзор
01.06.2025
FC Cajamarca
FC Cajamarca
1:0
Сезар
Сезар
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
FC Cajamarca FC Cajamarca
59%
Сезар Сезар
41%
Атаки
127
97
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
6
0
Игры 2 тур
19.10.2025
FC Cajamarca
3:0
Сезар
Завершен
12.10.2025
Сезар
0:0
FC Cajamarca
Завершен
12.10.2025
UCV Moquegua
2:1
Комерсио
Завершен
28.07.2025
Карлос Маннукки
1:0
Сезар
Завершен
Комментарии к матчу
