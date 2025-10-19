Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 2 : FC Cajamarca — Сезар , 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча FC Cajamarca — Сезар

Команда FC Cajamarca в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-13. Команда Сезар, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-8. Команда FC Cajamarca в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сезар забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Сезар, в том матче сыграли вничью.