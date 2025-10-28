Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Саутпорт - Питерборо Спортс 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Национальная лига - Север: СаутпортПитерборо Спортс, 9 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Хэйг Авеню.

МСК, 9 тур, Стадион: Хэйг Авеню
Англия - Национальная лига - Север
Саутпорт
23'
55'
Завершен
2 : 3
28 октября 2025
Питерборо Спортс
44'
83'
90+7'
Смотреть онлайн
Саутпорт icon
23'
Питерборо Спортс icon
44'
Счет после первого тайма 1:1
Саутпорт icon
55'
Питерборо Спортс icon
83'
Питерборо Спортс icon
90+7'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Саутпорт - Угловой
12'
Угловой
Саутпорт - Угловой
23'
Саутпорт - 1-ый Гол
25'
Угловой
Питерборо Спортс - Угловой
31'
Угловой
Питерборо Спортс - Угловой
37'
Угловой
Саутпорт - Угловой
44'
Питерборо Спортс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
55'
Саутпорт - 3-ий Гол
59'
Угловой
Питерборо Спортс - Угловой
69'
Угловой
Саутпорт - Угловой
71'
Угловой
Питерборо Спортс - Угловой
79'
Угловой
Саутпорт - Угловой
83'
Питерборо Спортс - 4-ый Гол
87'
Угловой
Саутпорт - Угловой
90+7'
Угловой
Питерборо Спортс - Угловой
90+7'
Питерборо Спортс - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Саутпорт — Питерборо Спортс

Команда Саутпорт в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-16. Команда Питерборо Спортс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-18. Команда Саутпорт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Питерборо Спортс забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Саутпорт Саутпорт
56%
Питерборо Спортс Питерборо Спортс
44%
Атаки
148
124
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
5
3
Игры 9 тур
28.10.2025
Саутпорт
2:3
Питерборо Спортс
Завершен
07.10.2025
Файлд
1:1
Лемингтон
Завершен
20.09.2025
Дарлингтон
1:1
Честер
Завершен
20.09.2025
ФК Херефорд
2:1
Уорксоп
Завершен
20.09.2025
Киддерминстер
2:2
Бакстон
Завершен
20.09.2025
Марин
1:1
Кингс-Линн Таун Таун
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA