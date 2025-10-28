Смотреть онлайн Саутпорт - Питерборо Спортс 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Национальная лига - Север: Саутпорт — Питерборо Спортс, 9 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Хэйг Авеню.
Превью матча Саутпорт — Питерборо Спортс
Команда Саутпорт в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-16. Команда Питерборо Спортс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-18. Команда Саутпорт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Питерборо Спортс забивает 2, пропускает 2.