28.10.2025

Смотреть онлайн Доркинг Уондерерс - Мейденхед Юнайтед 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Национальная лига - Юг: Доркинг УондерерсМейденхед Юнайтед, 11 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Meadowbank Dorking.

МСК, 11 тур, Стадион: Meadowbank Dorking
Англия - Национальная лига - Юг
Доркинг Уондерерс
20'
Завершен
1 : 0
28 октября 2025
Мейденхед Юнайтед
Смотреть онлайн
Dorking icon
20'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Dorking - Угловой
20'
Dorking - 1-ый Гол
23'
Угловой
Мейденхед Юнайтед - Угловой
37'
Угловой
Dorking - Угловой
38'
Угловой
Dorking - Угловой
45'
Угловой
Мейденхед Юнайтед - Угловой
45+2'
Угловой
Dorking - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
53'
Угловой
Dorking - Угловой
89'
Угловой
Dorking - Угловой
89'
Угловой
Dorking - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1

Превью матча Доркинг Уондерерс — Мейденхед Юнайтед

Команда Доркинг Уондерерс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-14. Команда Мейденхед Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Доркинг Уондерерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мейденхед Юнайтед забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Доркинг Уондерерс Доркинг Уондерерс
52%
Мейденхед Юнайтед Мейденхед Юнайтед
48%
Атаки
131
146
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
2
3
Игры 11 тур
28.10.2025
Дувр Атлетик
0:1
Челмсфорд
Завершен
28.10.2025
Доркинг Уондерерс
1:0
Мейденхед Юнайтед
Завершен
11.10.2025
Торки Юнайтед
0:0
Дагенем энд Редбридж
Завершен
