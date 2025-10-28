Превью матча Доркинг Уондерерс — Мейденхед Юнайтед

Команда Доркинг Уондерерс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-14. Команда Мейденхед Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Доркинг Уондерерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мейденхед Юнайтед забивает 1, пропускает 1.