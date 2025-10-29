Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Спорт Клуб Димона - Хапоэль Ришон-ле-Цион 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильIsrael League Cup: Спорт Клуб ДимонаХапоэль Ришон-ле-Цион, 36 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 36 тур
Israel League Cup
Спорт Клуб Димона
73'
Завершен
1 : 0
29 октября 2025
Хапоэль Ришон-ле-Цион
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
MS Dimona icon
73'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Maccabi Petach Tikva - Угловой
29'
Угловой
Maccabi Petach Tikva - Угловой
35'
Угловой
Maccabi Petach Tikva - Угловой
39'
Угловой
Maccabi Petach Tikva - Угловой
44'
Угловой
Maccabi Petach Tikva - Угловой
45+2'
Угловой
Maccabi Petach Tikva - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Угловой
Maccabi Petach Tikva - Угловой
59'
Угловой
MS Dimona - Угловой
73'
MS Dimona - 1-ый Гол
82'
Угловой
Maccabi Petach Tikva - Угловой
86'
Угловой
Maccabi Petach Tikva - Угловой
86'
Угловой
Maccabi Petach Tikva - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Спорт Клуб Димона — Хапоэль Ришон-ле-Цион

Команда Спорт Клуб Димона в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-6. Команда Хапоэль Ришон-ле-Цион, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-13. Команда Спорт Клуб Димона в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хапоэль Ришон-ле-Цион забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Спорт Клуб Димона Спорт Клуб Димона
24%
Хапоэль Ришон-ле-Цион Хапоэль Ришон-ле-Цион
76%
Атаки
66
98
Угловые
1
10
Удары мимо ворот
1
11
Удары в створ ворот
1
6
Игры 36 тур
29.10.2025
Спорт Клуб Димона
1:0
Хапоэль Ришон-ле-Цион
Завершен
29.10.2025
Хапоэль Хадера
2:2
Маккаби Ирони Сдерот
Завершен
28.10.2025
FC Hapoel Yarka
0:4
Беитар Ирони Кирьят-Гат
Завершен
28.10.2025
Ирони Модиин
1:3
Маккаби Ачи
Завершен
28.10.2025
Шимшон
0:2
Кафр Касем
Завершен
28.10.2025
Маккаби Неве Шаанан Эльдад
1:4
Хапоэль Ирони Кармиэль
Завершен
28.10.2025
Maccabi Bnei Jadeidi-Makr
0:1
Хапоэль Раанана
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA