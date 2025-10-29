Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Israel League Cup : Спорт Клуб Димона — Хапоэль Ришон-ле-Цион , 36 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Спорт Клуб Димона — Хапоэль Ришон-ле-Цион

Команда Спорт Клуб Димона в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-6. Команда Хапоэль Ришон-ле-Цион, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-13. Команда Спорт Клуб Димона в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хапоэль Ришон-ле-Цион забивает 2, пропускает 1.