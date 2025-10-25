1 : 3

FK Beitar Riga/Mariners - Угловой

ФК Смилтене/ДЮСШ - Угловой

FK Beitar Riga/Mariners - 4-ый Гол

FK Beitar Riga/Mariners - Угловой

FK Beitar Riga/Mariners - 3-ий Гол

FK Beitar Riga/Mariners - Угловой

FK Beitar Riga/Mariners - Угловой

FK Beitar Riga/Mariners - Угловой

FK Beitar Riga/Mariners - Угловой

FK Beitar Riga/Mariners - Угловой

FK Beitar Riga/Mariners - Угловой

FK Beitar Riga/Mariners - Угловой

FK Beitar Riga/Mariners - 2-ой Гол

ФК Смилтене/ДЮСШ - Угловой

FK Beitar Riga/Mariners - Угловой

ФК Смилтене/ДЮСШ - 1-ый Гол

ФК Смилтене/ДЮСШ - Угловой

FK Beitar Riga/Mariners - Угловой

FK Beitar Riga/Mariners - Угловой

ФК Смилтене/ДЮСШ - Угловой

ФК Смилтене/ДЮСШ - Угловой

Превью матча ФК Смилтене/ДЮСШ — FK Beitar Riga/Mariners

Команда ФК Смилтене/ДЮСШ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 17-20. Команда FK Beitar Riga/Mariners, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 27-22. Команда ФК Смилтене/ДЮСШ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. FK Beitar Riga/Mariners забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды FK Beitar Riga/Mariners, в том матче победу одержали хозяева.