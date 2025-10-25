Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Смилтене/ДЮСШ - FK Beitar Riga/Mariners 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛатвияЛатвия. 1-я Лига по футболу: ФК Смилтене/ДЮСШFK Beitar Riga/Mariners, 24 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tepera Stadions.

МСК, 24 тур, Стадион: Tepera Stadions
Латвия. 1-я Лига по футболу
ФК Смилтене/ДЮСШ
32'
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
FK Beitar Riga/Mariners
45'
75'
87'
ФК Смилтене/ДЮСШ icon
32'
FK Beitar Riga/Mariners icon
45'
Счет после первого тайма 1:1
FK Beitar Riga/Mariners icon
75'
FK Beitar Riga/Mariners icon
87'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
9'
Угловой
ФК Смилтене/ДЮСШ - Угловой
13'
Угловой
ФК Смилтене/ДЮСШ - Угловой
26'
Угловой
FK Beitar Riga/Mariners - Угловой
29'
Угловой
FK Beitar Riga/Mariners - Угловой
31'
Угловой
ФК Смилтене/ДЮСШ - Угловой
32'
ФК Смилтене/ДЮСШ - 1-ый Гол
41'
Угловой
FK Beitar Riga/Mariners - Угловой
43'
Угловой
ФК Смилтене/ДЮСШ - Угловой
45'
FK Beitar Riga/Mariners - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
FK Beitar Riga/Mariners - Угловой
51'
Угловой
FK Beitar Riga/Mariners - Угловой
54'
Угловой
FK Beitar Riga/Mariners - Угловой
63'
Угловой
FK Beitar Riga/Mariners - Угловой
69'
Угловой
FK Beitar Riga/Mariners - Угловой
69'
Угловой
FK Beitar Riga/Mariners - Угловой
70'
Угловой
FK Beitar Riga/Mariners - Угловой
75'
FK Beitar Riga/Mariners - 3-ий Гол
87'
Угловой
FK Beitar Riga/Mariners - Угловой
87'
FK Beitar Riga/Mariners - 4-ый Гол
90'
Угловой
ФК Смилтене/ДЮСШ - Угловой
90+2'
Угловой
FK Beitar Riga/Mariners - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча ФК Смилтене/ДЮСШ — FK Beitar Riga/Mariners

Команда ФК Смилтене/ДЮСШ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 17-20. Команда FK Beitar Riga/Mariners, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 27-22. Команда ФК Смилтене/ДЮСШ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. FK Beitar Riga/Mariners забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды FK Beitar Riga/Mariners, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ФК Смилтене/ДЮСШ
ФК Смилтене/ДЮСШ
FK Beitar Riga/Mariners
ФК Смилтене/ДЮСШ
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
28.06.2025
FK Beitar Riga/Mariners
FK Beitar Riga/Mariners
3:1
ФК Смилтене/ДЮСШ
ФК Смилтене/ДЮСШ
Обзор

Статистика матча

Атаки
31
40
Угловые
5
12
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
14
13
Игры 24 тур
26.10.2025
Rezeknes FA
1:2
Leevon PPK
Завершен
25.10.2025
ФК Смилтене/ДЮСШ
1:3
FK Beitar Riga/Mariners
Завершен
25.10.2025
Марупе
5:1
АФА Олайне
Завершен
25.10.2025
ФШЮД Албертс
4:3
Тукумс-2000
Завершен
Комментарии к матчу
