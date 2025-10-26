Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ЦСКА София - Берое 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БолгарияЧемпионат Болгарии по футболу. Первая лига: ЦСКА СофияБерое, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Васил Левски. Судить этот матч будет Nikola Popov.

МСК, 13 тур, Стадион: Васил Левски
Чемпионат Болгарии по футболу. Первая лига
ЦСКА София
Petko Panayotov 39'
Иоаннис Питтас 45'
Yulian Iliev 48'
Иоаннис Питтас 51'
Santiago Godoy 59'
Завершен
5 : 1
26 октября 2025
Берое
Ismael Ferrer 87'
Смотреть онлайн
Petko Panayotov icon
39'
Иоаннис Питтас icon
45'
Счет после первого тайма 2:0
Yulian Iliev icon
48'
Иоаннис Питтас icon
51'
Santiago Godoy icon
59'
Ismael Ferrer icon
87'
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
16'
Угловой
ЦСКА София - Угловой
29'
Угловой
ЦСКА София - Угловой
32'
Угловой
ЦСКА София - Угловой
33'
Угловой
ЦСКА София - Угловой
37'
Угловой
ЦСКА София - Угловой
39'
Petko Panayotov - 1-ый Гол
45'
Иоаннис Питтас - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
48'
Yulian Iliev - 3-ий Гол
51'
Иоаннис Питтас - 4-ый Гол
59'
Угловой
ЦСКА София - Угловой
59'
Santiago Godoy - 5-ый Гол
70'
Угловой
Берое - Угловой
81'
Угловой
ЦСКА София - Угловой
82'
Угловой
Берое - Угловой
85'
Угловой
ЦСКА София - Угловой
86'
Угловой
ЦСКА София - Угловой
87'
Ismael Ferrer - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1

Превью матча ЦСКА София — Берое

Команда ЦСКА София в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-8. Команда Берое, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-10. Команда ЦСКА София в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Берое забивает 1, пропускает 1.

ЦСКА София ЦСКА София
21
Беларусь
Fedor Lapoukhov
30
Болгария
Petko Panayotov
5
Косово
Lumbardh Dellova
2
Бразилия
Pastor
9
Аргентина
Santiago Godoy
17
Аргентина
Angelo Martino
73
Болгария
Ilian Iliev
6
Португалия
Жордан
28
Кипр
Иоаннис Питтас
4
Испания
Adrian Lapena Ruiz
99
Камерун
James Armel Eto'o Eyenga
Тренер
Болгария
Hristo Yanev
Берое Берое
23
Испания
Tijan Sonha
3
Аргентина
Juan Pablo Salomoni
10
Испания
Nene
18
Stilyan Rusenov
9
Колумбия
Yesid Valbuena Holguin
15
Аргентина
Facundo Alarcon
1
Arthur Garcia da Motta
25
Португалия
Joao Sergio
4
Аргентина
Facundo Costantini
7
Доминиканская Республика
Juan C Pineda
5
Бразилия
Caio Lopes
Тренер
Alejandro Sageras

Статистика матча

Владение мячом
ЦСКА София ЦСКА София
59%
Берое Берое
41%
Атаки
77
53
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
12
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Nikola Popov (Болгария).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (2 из 8 матчей) Nikola Popov назначал пенальти

Игры 13 тур
27.10.2025
ЦСКА 1948 София
5:4
Лудогорец Разград
Завершен
26.10.2025
ЦСКА София
5:1
Берое
Завершен
25.10.2025
Ботев
2:1
Септември София
Завершен
24.10.2025
Локомотив 1929 София
2:2
Локомотив Пловдив
Завершен
24.10.2025
Спартак
3:2
Ботев Пловдив
Завершен
24.10.2025
Монтана
1:1
Арда Карджали
Завершен
Комментарии к матчу
