Смотреть онлайн ЦСКА София - Берое 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Чемпионат Болгарии по футболу. Первая лига: ЦСКА София — Берое, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Васил Левски. Судить этот матч будет Nikola Popov.
Превью матча ЦСКА София — Берое
Команда ЦСКА София в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-8. Команда Берое, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-10. Команда ЦСКА София в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Берое забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Nikola Popov (Болгария).
За последние 8 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (2 из 8 матчей) Nikola Popov назначал пенальти