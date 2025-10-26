Превью матча ЦСКА София — Берое

Команда ЦСКА София в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-8. Команда Берое, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-10. Команда ЦСКА София в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Берое забивает 1, пропускает 1.