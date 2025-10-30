Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Маунт Плезант - Дефенс Форс 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Caribbean Cup: Маунт ПлезантДефенс Форс, Полуфинал . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Drax Hall Football Field.

МСК, Полуфинал, Стадион: Drax Hall Football Field
CONCACAF Caribbean Cup
Маунт Плезант
Отложен
- : -
30 октября 2025
Дефенс Форс
Превью матча Маунт Плезант — Дефенс Форс

Команда Маунт Плезант в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-12. Команда Дефенс Форс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-8. Команда Маунт Плезант в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Дефенс Форс забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Маунт Плезант, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Маунт Плезант
Маунт Плезант
Дефенс Форс
Маунт Плезант
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
06.11.2025
Маунт Плезант
Маунт Плезант
0:1
Дефенс Форс
Дефенс Форс
Обзор
23.10.2025
Дефенс Форс
Дефенс Форс
1:5
Маунт Плезант
Маунт Плезант
Обзор
Игры Полуфинал
07.11.2025
Сибао
0:1
Универсидад О энд М
Завершен
06.11.2025
Маунт Плезант
0:1
Дефенс Форс
Завершен
31.10.2025
Универсидад О энд М
1:1
Сибао
Завершен
30.10.2025
Маунт Плезант
-:-
Дефенс Форс
Отложен
24.10.2025
Универсидад О энд М
-:-
Сибао
Отложен
23.10.2025
Дефенс Форс
1:5
Маунт Плезант
Завершен
27.08.2025
Веймут
1:2
Сибао
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA