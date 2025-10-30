Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Caribbean Cup : Маунт Плезант — Дефенс Форс , Полуфинал . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Drax Hall Football Field .

Превью матча Маунт Плезант — Дефенс Форс

Команда Маунт Плезант в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-12. Команда Дефенс Форс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-8. Команда Маунт Плезант в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Дефенс Форс забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Маунт Плезант, в том матче победу одержали гостьи.