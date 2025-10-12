Превью матча Химнасия и Тиро — Темперлей

Команда Химнасия и Тиро в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-8. Команда Темперлей, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-5. Команда Химнасия и Тиро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Темперлей забивает 1, пропускает 1.