12.10.2025

Смотреть онлайн Химнасия и Тиро - Темперлей 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: Химнасия и ТироТемперлей, Раунд 1 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе El Gigante del Norte.

МСК, Раунд 1, Стадион: El Gigante del Norte
Аргентина - Примера B Насьональ
Химнасия и Тиро
82'
90+5'
Завершен
2 : 0
12 октября 2025
Темперлей
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Химнасия и Тиро icon
82'
Химнасия и Тиро icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
13'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
18'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
21'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
34'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
60'
Угловой
Temperley - Угловой
65'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
74'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
81'
Угловой
Temperley - Угловой
82'
Химнасия и Тиро - 1-ый Гол
90+1'
Угловой
Temperley - Угловой
90+2'
Угловой
Temperley - Угловой
90+5'
Химнасия и Тиро - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,2

Превью матча Химнасия и Тиро — Темперлей

Команда Химнасия и Тиро в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-8. Команда Темперлей, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-5. Команда Химнасия и Тиро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Темперлей забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Химнасия и Тиро Химнасия и Тиро
50%
Темперлей Темперлей
50%
Атаки
95
105
Угловые
7
4
Фолы
17
16
Удары (всего)
8
5
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
3
0
Игры Раунд 1
13.10.2025
Деп. Морон
0:0
Сан Мартин Т
Завершен
13.10.2025
Эстудиантес Рио Куарто
2:1
Паронато Парана
Завершен
13.10.2025
Тристан Суарез
2:1
Агропечуарио
Завершен
12.10.2025
Эстудиантес
1:0
Майпу
Завершен
12.10.2025
Химнасия Хухуй
0:0
Сан-Мигель
Завершен
12.10.2025
Химнасия и Тиро
2:0
Темперлей
Завершен
Комментарии к матчу
