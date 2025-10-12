Смотреть онлайн Химнасия и Тиро - Темперлей 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Химнасия и Тиро — Темперлей, Раунд 1 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе El Gigante del Norte.
Превью матча Химнасия и Тиро — Темперлей
Команда Химнасия и Тиро в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-8. Команда Темперлей, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-5. Команда Химнасия и Тиро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Темперлей забивает 1, пропускает 1.