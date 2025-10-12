Смотреть онлайн Клуб Атлетико Тембетари - Либертад 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: Клуб Атлетико Тембетари — Либертад, 16 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Defensores del Chaco. Судить этот матч будет Alipio Colman.
Превью матча Клуб Атлетико Тембетари — Либертад
Команда Клуб Атлетико Тембетари в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-16. Команда Либертад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Клуб Атлетико Тембетари в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Либертад забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 августа 2025 на поле команды Либертад, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alipio Colman (Парагвай).
За последние 5 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Alipio Colman назначал пенальти