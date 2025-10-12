Превью матча Клуб Атлетико Тембетари — Либертад

Команда Клуб Атлетико Тембетари в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-16. Команда Либертад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Клуб Атлетико Тембетари в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Либертад забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 августа 2025 на поле команды Либертад, в том матче победу одержали хозяева.