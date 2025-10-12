Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Клуб Атлетико Тембетари - Либертад 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: Клуб Атлетико ТембетариЛибертад, 16 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Defensores del Chaco. Судить этот матч будет Alipio Colman.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Defensores del Chaco
Чемпионат Парагвая по футболу
Клуб Атлетико Тембетари
15'
90+2'
Завершен
2 : 1
12 октября 2025
Либертад
45'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Клуб Атлетико Тембетари icon
15'
Либертад icon
45'
Счет после первого тайма 1:1
Клуб Атлетико Тембетари icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
15'
Клуб Атлетико Тембетари - 1-ый Гол
45'
Либертад - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
53'
Угловой
Либертад - Угловой
89'
Угловой
Клуб Атлетико Тембетари - Угловой
90+2'
Клуб Атлетико Тембетари - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Клуб Атлетико Тембетари — Либертад

Команда Клуб Атлетико Тембетари в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-16. Команда Либертад, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-16. Команда Клуб Атлетико Тембетари в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Либертад забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 августа 2025 на поле команды Либертад, в том матче победу одержали хозяева.

Клуб Атлетико Тембетари Клуб Атлетико Тембетари
22
Парагвай
Victor Barrios
14
Аргентина
Juan Francisco Esteche
3
Парагвай
Sebastian Olmedo
1
Аргентина
Tomas Ezequiel Canteros
11
Аргентина
Paul Charpentier
17
Парагвай
Wildo Alonso
6
Парагвай
Denis Colman
10
Парагвай
Willian Candia
40
Парагвай
Duvan Zarate
5
Аргентина
Nicolas Marotta
18
Парагвай
Родриго Рохас
Тренер
Аргентина
Кристиан Диаз
Либертад Либертад
31
Парагвай
Thiago Fernandez
28
Парагвай
Marcelo Fabian Fernandez Benite
30
Парагвай
Rodrigo Acuna Vera
4
Парагвай
Nestor Gimenez
3
Парагвай
Роберт Рохас
26
Парагвай
Hernesto Caballero
20
Парагвай
Hugo Fernandez
12
Парагвай
Rodrigo Morinigo
17
Парагвай
Matias Espinoza
5
Парагвай
Диего Виейра
7
Парагвай
Оскар Кардозо
Тренер
Парагвай
Серджио Агуино

История последних встреч

Клуб Атлетико Тембетари
Клуб Атлетико Тембетари
Либертад
Клуб Атлетико Тембетари
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.08.2025
Либертад
Либертад
3:1
Клуб Атлетико Тембетари
Клуб Атлетико Тембетари
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Клуб Атлетико Тембетари Клуб Атлетико Тембетари
50%
Либертад Либертад
50%
Атаки
96
103
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alipio Colman (Парагвай).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Alipio Colman назначал пенальти

Игры 16 тур
13.10.2025
Насьональ Асунсьон
1:1
Спортиво Лукеньо
Завершен
12.10.2025
Спортиво Амельяно
1:1
Гуарани
Завершен
12.10.2025
Клуб Атлетико Тембетари
2:1
Либертад
Завершен
11.10.2025
2 де Майо
0:0
Серро Портеньо
Завершен
11.10.2025
Триниденсе
2:0
Хенераль Кабальеро
Завершен
10.10.2025
Депортиво Реколета
1:0
Олимпия Асунсьон
Завершен
Комментарии к матчу
