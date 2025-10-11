Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн 2 де Майо - Серро Портеньо 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: 2 де МайоСерро Портеньо, 16 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Feliciano Cáceres. Судить этот матч будет Blas Romero.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Feliciano Cáceres
Чемпионат Парагвая по футболу
2 де Майо
Завершен
0 : 0
11 октября 2025
Серро Портеньо
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
13'
Угловой
2 де Майо - Угловой
14'
Угловой
2 де Майо - Угловой
29'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
36'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
66'
Угловой
2 де Майо - Угловой
84'
Угловой
2 де Майо - Угловой
88'
Угловой
2 де Майо - Угловой
88'
Угловой
2 де Майо - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча 2 де Майо — Серро Портеньо

Команда 2 де Майо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-11. Команда Серро Портеньо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-7. Команда 2 де Майо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Серро Портеньо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 июля 2025 на поле команды Серро Портеньо, в том матче победу одержали хозяева.

2 де Майо 2 де Майо
1
Angel Martinez
21
Парагвай
Pedro Sosa
35
Парагвай
Juan Feliu
20
Парагвай
Sergio Abel Sanabria Ortega
10
Парагвай
Ronald Cornet
31
H Riquelme
18
Парагвай
Marcelo Acosta
28
Колумбия
Хуан Камило Саиз
7
Парагвай
Elias Alfonso
19
Парагвай
Cesar Castro
11
Парагвай
Rodrigo Ruiz Diaz
Тренер
Уругвай
Марсело Палау
Серро Портеньо Серро Портеньо
22
Аргентина
Matias Perez
1
Аргентина
Alexis Arias
8
Аргентина
Federico Carrizo
10
Парагвай
Сесилио Домингес
30
Аргентина
Gaston Gimenez
15
Парагвай
Блас Риверос
23
Парагвай
Gustavo Velazquez
5
Парагвай
Jorge Morel
11
Парагвай
Хуан Итурбе
21
Аргентина
Серджо Араухо
2
Уругвай
Fabricio Dominguez
Тренер
Аргентина
Диего Мартинес

История последних встреч

2 де Майо
2 де Майо
Серро Портеньо
2 де Майо
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
30.07.2025
Серро Портеньо
Серро Портеньо
3:2
2 де Майо
2 де Майо
Обзор
25.05.2025
Серро Портеньо
Серро Портеньо
1:1
2 де Майо
2 де Майо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
2 де Майо 2 де Майо
50%
Серро Портеньо Серро Портеньо
50%
Атаки
102
95
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
1
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Blas Romero (Парагвай).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 94 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 8 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 33% (6 из 18 матчей) Blas Romero назначал пенальти

Игры 16 тур
13.10.2025
Насьональ Асунсьон
1:1
Спортиво Лукеньо
Завершен
12.10.2025
Спортиво Амельяно
1:1
Гуарани
Завершен
12.10.2025
Клуб Атлетико Тембетари
2:1
Либертад
Завершен
11.10.2025
2 де Майо
0:0
Серро Портеньо
Завершен
11.10.2025
Триниденсе
2:0
Хенераль Кабальеро
Завершен
10.10.2025
Депортиво Реколета
1:0
Олимпия Асунсьон
Завершен
Комментарии к матчу
