Смотреть онлайн 2 де Майо - Серро Портеньо 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: 2 де Майо — Серро Портеньо, 16 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Feliciano Cáceres. Судить этот матч будет Blas Romero.
Превью матча 2 де Майо — Серро Портеньо
Команда 2 де Майо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-11. Команда Серро Портеньо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-7. Команда 2 де Майо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Серро Портеньо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 июля 2025 на поле команды Серро Портеньо, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Blas Romero (Парагвай).
За последние 18 матчей судья показал 94 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 8 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 33% (6 из 18 матчей) Blas Romero назначал пенальти