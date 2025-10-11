Превью матча 2 де Майо — Серро Портеньо

Команда 2 де Майо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-11. Команда Серро Портеньо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-7. Команда 2 де Майо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Серро Портеньо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 июля 2025 на поле команды Серро Портеньо, в том матче победу одержали хозяева.