Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн 1º Де Майо Де Бенгуела - Sao Salvador 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнголаЧемпионат Ангола по футболу. Жирабола: 1º Де Майо Де БенгуелаSao Salvador, 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Edelfride.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Municipal Edelfride
Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола
1º Де Майо Де Бенгуела
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Sao Salvador
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча 1º Де Майо Де Бенгуела — Sao Salvador

Статистика матча

Атаки
88
81
Угловые
2
2
Игры 4 тур
19.10.2025
Депортиво ла Уила
1:1
Вилет де Бенгела
Завершен
19.10.2025
1º Де Майо Де Бенгуела
1:0
Sao Salvador
Завершен
17.10.2025
RSD Guelson FC
0:1
Либоло
Завершен
17.10.2025
Redonda FC
0:1
Кабушкорп
Завершен
14.10.2025
Депортиво ла Уила
-:-
Вилет де Бенгела
Отменен
09.10.2025
Петру Атлетику Луанда
-:-
Примейру ди Агошту
Отложен
06.10.2025
RSD Guelson FC
-:-
Либоло
Отложен
06.10.2025
Лунда Сул
-:-
ГД Интерклуби
Отменен
05.10.2025
Luanda City
-:-
Академия До Лобито
Отменен
05.10.2025
1º Де Майо Де Бенгуела
-:-
Sao Salvador
Отменен
05.10.2025
Redonda FC
-:-
Кабушкорп
Отменен
05.10.2025
Саграда Эсперанса
-:-
Бравос до Маквис
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA