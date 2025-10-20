Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн ФК Баия - Гремио 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ФК БаияГремио, 29 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Фонте-Нова. Судить этот матч будет Рафаэл Клаус.

МСК, 29 тур, Стадион: Фонте-Нова
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
ФК Баия
Яго 4'
Виллиан Джозе 10'
David Duarte 57'
Rodrigo Nestor 90+3'
Завершен
4 : 0
20 октября 2025
Гремио
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Яго icon
4'
Виллиан Джозе icon
10'
Счет после первого тайма 2:0
David Duarte icon
57'
Rodrigo Nestor icon
90+3'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
4'
Яго - 1-ый Гол забит с передачи Ademir
10'
Виллиан Джозе - 2-ой Гол забит с передачи Lyan Araujo
24'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
40'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
42'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
45+1'
Угловой
Гремио - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
50'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
51'
Угловой
Гремио - Угловой
53'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
56'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
57'
David Duarte - 3-ий Гол
59'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
64'
Угловой
Гремио - Угловой
64'
Угловой
Гремио - Угловой
66'
Угловой
Гремио - Угловой
73'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
77'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
90'
Угловой
Matheus Bahia - Угловой
90+3'
Rodrigo Nestor - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча ФК Баия — Гремио

Команда ФК Баия в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-12. Команда Гремио, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-9. Команда ФК Баия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гремио забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Гремио, в том матче победу одержали хозяева.

ФК Баия ФК Баия
96
Бразилия
Ronaldo
2
Бразилия
Жилберто
33
Бразилия
David Duarte
21
Аргентина
Santiago Ramos
25
Бразилия
Яго
26
Уругвай
Николас Асеведо
6
Бразилия
Жан Лукас
15
Уругвай
Michel Araujo
7
Бразилия
Ademir
12
Бразилия
Виллиан Джозе
77
Бразилия
Tiago
Тренер
Бразилия
Рожерио Сени
Гремио Гремио
12
Gabriel Hamester Grando
14
Бразилия
Маркос Роча
53
Бразилия
Gustavo Martins de Souza Santos
4
Аргентина
Каннеманн
23
Бразилия
Marlon
19
Перу
Erick Noriega
6
Колумбия
Густаво Куэльяр
7
Аргентина
Кристиан Павон
8
Бразилия
Эденилсон
16
Чили
Alexander Aravena
95
Бразилия
Карлос Винисиус
Тренер
Бразилия
Мано Менезес

История последних встреч

ФК Баия
ФК Баия
Гремио
ФК Баия
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.05.2025
Гремио
Гремио
1:0
ФК Баия
ФК Баия
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Баия ФК Баия
59%
Гремио Гремио
41%
Атаки
116
74
Угловые
11
5
Фолы
8
11
Удары (всего)
16
8
Удары мимо ворот
13
11
Удары в створ ворот
10
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Рафаэл Клаус (Бразилия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 25% (5 из 20 матчей) Рафаэл Клаус назначал пенальти

Игры 29 тур
21.10.2025
Васко да Гама
2:0
Флуминенсе
Завершен
21.10.2025
ФК Жувентуде
1:0
Брагантино
Завершен
20.10.2025
ФК Баия
4:0
Гремио
Завершен
20.10.2025
Сеара
0:2
Ботафого
Завершен
20.10.2025
Мирассол СП
3:0
Сан-Паулу
Завершен
20.10.2025
Интернаcьонал
2:0
Спорт Ресифи
Завершен
19.10.2025
Фламенго
3:2
Палмейрас
Завершен
19.10.2025
Крузейро
1:0
Форталеза
Завершен
19.10.2025
Коринтианс
1:0
Атлетико Минейро
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
BetBoom Team BetBoom Team
GamerLegion GamerLegion
19 Ноября
14:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Heroic Heroic
19 Ноября
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Natus Vincere Natus Vincere
Tundra Esports Tundra Esports
19 Ноября
11:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA