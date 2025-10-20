Смотреть онлайн ФК Баия - Гремио 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ФК Баия — Гремио, 29 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Фонте-Нова. Судить этот матч будет Рафаэл Клаус.
Превью матча ФК Баия — Гремио
Команда ФК Баия в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-12. Команда Гремио, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-9. Команда ФК Баия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гремио забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Гремио, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Рафаэл Клаус (Бразилия).
За последние 20 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 25% (5 из 20 матчей) Рафаэл Клаус назначал пенальти