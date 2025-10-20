Превью матча ФК Баия — Гремио

Команда ФК Баия в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-12. Команда Гремио, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-9. Команда ФК Баия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Гремио забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Гремио, в том матче победу одержали хозяева.