Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Cearense U20 : Форталеза (20) — Ферровиарио (20) , Финал . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан .

Превью матча Форталеза (20) — Ферровиарио (20)

Команда Форталеза (20) в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-6. Команда Ферровиарио (20), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-12. Команда Форталеза (20) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ферровиарио (20) забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Ферровиарио (20), в том матче победу одержали гостьи.