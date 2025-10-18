Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Форталеза (20) - Ферровиарио (20) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Cearense U20: Форталеза (20)Ферровиарио (20), Финал . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан.

МСК, Финал, Стадион: Кастелан
Brazil Campeonato Cearense U20
Форталеза (20)
25'
31'
90+4'
Завершен
3 : 1
18 октября 2025
Ферровиарио (20)
28'
Смотреть онлайн
Форталеза (20) icon
25'
Ферровиарио (20) icon
28'
Форталеза (20) icon
31'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,4
Форталеза (20) icon
90+4'
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Ферровиарио (20) - Угловой
7'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
14'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
25'
Форталеза (20) - 1-ый Гол
28'
Ферровиарио (20) - 2-ой Гол
31'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
31'
Форталеза (20) - 3-ий Гол
35'
Угловой
Ферровиарио (20) - Угловой
36'
Угловой
Ферровиарио (20) - Угловой
38'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
39'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
40'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 3,4
53'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
58'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
66'
Угловой
Форталеза (20) - Угловой
80'
Угловой
Ферровиарио (20) - Угловой
82'
Угловой
Ферровиарио (20) - Угловой
90+1'
Угловой
Ферровиарио (20) - Угловой
90+4'
Форталеза (20) - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,4

Превью матча Форталеза (20) — Ферровиарио (20)

Команда Форталеза (20) в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-6. Команда Ферровиарио (20), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-12. Команда Форталеза (20) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ферровиарио (20) забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Ферровиарио (20), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Форталеза (20)
Форталеза (20)
Ферровиарио (20)
Форталеза (20)
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
12.10.2025
Ферровиарио (20)
Ферровиарио (20)
0:3
Форталеза (20)
Форталеза (20)
Обзор
04.06.2025
Ферровиарио (20)
Ферровиарио (20)
2:2
Форталеза (20)
Форталеза (20)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Форталеза (20) Форталеза (20)
45%
Ферровиарио (20) Ферровиарио (20)
55%
Атаки
83
87
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
5
4
Игры Финал
18.10.2025
Форталеза (20)
3:1
Ферровиарио (20)
Завершен
12.10.2025
Ферровиарио (20)
0:3
Форталеза (20)
Завершен
Комментарии к матчу
