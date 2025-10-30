Смотреть онлайн Флуминенсе - Сеара 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Флуминенсе — Сеара, 12 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Flavio Rodrigues De Souza.
Превью матча Флуминенсе — Сеара
Команда Флуминенсе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-9. Команда Сеара, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Флуминенсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сеара забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Flavio Rodrigues De Souza (Бразилия).
За последние 16 матчей судья показал 78 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 25% (4 из 16 матчей) Flavio Rodrigues De Souza назначал пенальти