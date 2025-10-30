Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Флуминенсе - Сеара 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ФлуминенсеСеара, 12 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Flavio Rodrigues De Souza.

МСК, 12 тур, Стадион: Маракана
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Флуминенсе
Rene 26'
Завершен
1 : 0
30 октября 2025
Сеара
Смотреть онлайн
Rene icon
26'
Счет после первого тайма 1:0 : 5,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 5,2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
10'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
10'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
12'
Угловой
Сеара - Угловой
19'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
26'
Rene - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 5,2
66'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
88'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
90'
Угловой
Сеара - Угловой
90+3'
Угловой
Сеара - Угловой
90+5'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
90+8'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 5,2

Превью матча Флуминенсе — Сеара

Команда Флуминенсе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-9. Команда Сеара, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Флуминенсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сеара забивает 1, пропускает 1.

Флуминенсе Флуминенсе
1
Бразилия
Фабио
2
Бразилия
Samuel Xavier
3
Бразилия
Тьяго Силва
22
Аргентина
Juan Pablo Freytes
6
Бразилия
Rene
35
Бразилия
Hercules Pereira Do Nascimento
8
Бразилия
Matheus Martinelli
17
Уругвай
Agustin Canobbio
32
Аргентина
Лусиано Акоста
90
Колумбия
Kevin Serna
99
Бразилия
John Kennedy
Тренер
Аргентина
Луис Зубелдиа
Сеара Сеара
94
Бразилия
Bruno
70
Бразилия
Fabiano
3
Бразилия
Marllon
23
Бразилия
Willian Estefani Machado
79
Бразилия
Matheus Bahia
97
Бразилия
Lourenco
25
Бразилия
Vinicius Zanocelo
27
Парагвай
Antonio Galeano
29
Бразилия
Vinicius
77
Бразилия
Fernandinho
9
Бразилия
Pedro Raul
Тренер
Бразилия
Leonardo Conde

Статистика матча

Владение мячом
Флуминенсе Флуминенсе
59%
Сеара Сеара
41%
Атаки
111
81
Угловые
9
3
Фолы
17
10
Удары (всего)
10
6
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
5
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Flavio Rodrigues De Souza (Бразилия).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 78 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 25% (4 из 16 матчей) Flavio Rodrigues De Souza назначал пенальти

Игры 12 тур
30.10.2025
Флуминенсе
1:0
Сеара
Завершен
12.10.2025
Палмейрас
4:1
ФК Жувентуде
Завершен
18.09.2025
Ботафого
3:3
Мирассол СП
Завершен
Комментарии к матчу
