Превью матча Флуминенсе — Сеара

Команда Флуминенсе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-9. Команда Сеара, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Флуминенсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сеара забивает 1, пропускает 1.