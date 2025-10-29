Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн SK Artis Brno - Спарта Прага 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Cup: SK Artis BrnoСпарта Прага, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion SK Lisen.

МСК, 10 тур, Стадион: Stadion SK Lisen
Czechia Cup
SK Artis Brno
Отложен
- : -
29 октября 2025
Спарта Прага
Превью матча SK Artis Brno — Спарта Прага

Команда SK Artis Brno в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-6. Команда Спарта Прага, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-10. Команда SK Artis Brno в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Спарта Прага забивает 2, пропускает 1.

Игры 10 тур
05.11.2025
Богемианс
4:5
Млада Болеслав
Завершен
05.11.2025
Брно
-:-
Градец
Отложен
05.11.2025
Пардубице
3:4
Баник
Завершен
29.10.2025
SK Artis Brno
-:-
Спарта Прага
Отложен
29.10.2025
Тринити Злин
0:4
Славия Прага
Завершен
28.10.2025
Яблонец
2:1
Дукла
Завершен
28.10.2025
Карвина
1:0
Словацко
Завершен
