Смотреть онлайн SK Artis Brno - Спарта Прага 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Cup: SK Artis Brno — Спарта Прага, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion SK Lisen.
Превью матча SK Artis Brno — Спарта Прага
Команда SK Artis Brno в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-6. Команда Спарта Прага, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-10. Команда SK Artis Brno в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Спарта Прага забивает 2, пропускает 1.