30.10.2025

Смотреть онлайн Пласа Амадор - Спортинг Сан-Мигелито 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: Пласа АмадорСпортинг Сан-Мигелито, Квалификационный тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Maracana.

МСК, Квалификационный тур, Стадион: Estadio Maracana
CONCACAF Central American Cup
Пласа Амадор
15'
38'
Завершен
2 : 3
30 октября 2025
Спортинг Сан-Мигелито
22'
86'
90+7'
Пласа Амадор icon
15'
Спортинг Сан-Мигелито icon
22'
Пласа Амадор icon
38'
Счет после первого тайма 2:1
Спортинг Сан-Мигелито icon
86'
Спортинг Сан-Мигелито icon
90+7'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Спортинг Сан-Мигелито - Угловой
9'
Угловой
Спортинг Сан-Мигелито - Угловой
10'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
15'
Пласа Амадор - 1-ый Гол
21'
Угловой
Спортинг Сан-Мигелито - Угловой
22'
Спортинг Сан-Мигелито - 2-ой Гол
31'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
38'
Пласа Амадор - 3-ий Гол
45+3'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
45+4'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
60'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
61'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
70'
Угловой
Пласа Амадор - Угловой
86'
Спортинг Сан-Мигелито - 4-ый Гол
90+7'
Спортинг Сан-Мигелито - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Пласа Амадор — Спортинг Сан-Мигелито

Команда Пласа Амадор в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-15. Команда Спортинг Сан-Мигелито, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 16-5. Команда Пласа Амадор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Спортинг Сан-Мигелито забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Спортинг Сан-Мигелито, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Пласа Амадор
Пласа Амадор
Спортинг Сан-Мигелито
Пласа Амадор
1 победа
1 ничья
1 победа
33%
33%
33%
09.11.2025
Спортинг Сан-Мигелито
Спортинг Сан-Мигелито
1:1
Пласа Амадор
Пласа Амадор
Обзор
23.10.2025
Спортинг Сан-Мигелито
Спортинг Сан-Мигелито
1:0
Пласа Амадор
Пласа Амадор
Обзор
17.08.2025
Пласа Амадор
Пласа Амадор
2:0
Спортинг Сан-Мигелито
Спортинг Сан-Мигелито
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Пласа Амадор Пласа Амадор
63%
Спортинг Сан-Мигелито Спортинг Сан-Мигелито
37%
Атаки
114,114,0
84,84,0
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
6,6,0
3,3,0
Удары в створ ворот
2,2,0
5,5,0
Игры Квалификационный тур
30.10.2025
Пласа Амадор
2:3
Спортинг Сан-Мигелито
Завершен
29.10.2025
Мотагуа
1:3
Картагинес
Завершен
23.10.2025
Спортинг Сан-Мигелито
1:0
Пласа Амадор
Завершен
22.10.2025
Картагинес
1:0
Мотагуа
Завершен
Комментарии к матчу
