Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup : Пласа Амадор — Спортинг Сан-Мигелито , Квалификационный тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Maracana .

Превью матча Пласа Амадор — Спортинг Сан-Мигелито

Команда Пласа Амадор в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-15. Команда Спортинг Сан-Мигелито, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 16-5. Команда Пласа Амадор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Спортинг Сан-Мигелито забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Спортинг Сан-Мигелито, в том матче сыграли вничью.