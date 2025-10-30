Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup : Кселау МК — Реал Эспана , 2 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Марио Кампосеко .

Превью матча Кселау МК — Реал Эспана

Команда Кселау МК в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-12. Команда Реал Эспана, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Кселау МК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Реал Эспана забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Реал Эспана, в том матче сыграли вничью.