Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Кселау МК - Реал Эспана 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: Кселау МКРеал Эспана, 2 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Марио Кампосеко.

МСК, 2 тур, Стадион: Стадион Марио Кампосеко
CONCACAF Central American Cup
Кселау МК
90+7'
Завершен
1 : 1
30 октября 2025
Реал Эспана
51'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Реал Эспана icon
51'
Кселау МК icon
90+7'
Матч закончился со счётом 1:1
Реал Эспана icon
Пенальти
Кселау МК
Пенальти
Кселау МК
Пенальти
Текстовая трансляция
34'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
43'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
51'
Реал Эспана - 1-ый Гол
76'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
90+1'
Угловой
Кселау МК - Угловой
90+1'
Угловой
Кселау МК - Угловой
90+4'
Угловой
Кселау МК - Угловой
90+7'
Кселау МК - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
Счет после дополнительного времени 1:1
3-ий
Реал Эспана - Пенальти
4-ый
Кселау МК - Пенальти
5-ый
Кселау МК - Пенальти

Превью матча Кселау МК — Реал Эспана

Команда Кселау МК в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-12. Команда Реал Эспана, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Кселау МК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Реал Эспана забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Реал Эспана, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Кселау МК
Кселау МК
Реал Эспана
Кселау МК
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
23.10.2025
Реал Эспана
Реал Эспана
1:1
Кселау МК
Кселау МК
Обзор
06.07.2025
Реал Эспана
Реал Эспана
1:0
Кселау МК
Кселау МК
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кселау МК Кселау МК
58%
Реал Эспана Реал Эспана
42%
Атаки
134,101,33
114,87,27
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
8,8,0
11,11,0
Удары в створ ворот
2,2,0
3,3,0
Игры 2 тур
31.10.2025
Олимпия
1:1
Алахуэленсе
Завершен
30.10.2025
Кселау МК
1:1
Реал Эспана
Завершен
24.10.2025
Алахуэленсе
1:1
Олимпия
Завершен
23.10.2025
Реал Эспана
1:1
Кселау МК
Завершен
08.08.2025
Мунисипаль
1:1
Спортинг Сан-Мигелито
Завершен
08.08.2025
Манагуа
1:2
Алахуэленсе
Завершен
07.08.2025
CD Hercules
1:3
Олимпия
Завершен
07.08.2025
Кселау МК
3:0
Агуила
Завершен
07.08.2025
Дирианген
4:2
Эредиано
Завершен
06.08.2025
Мотагуа
2:1
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
Завершен
06.08.2025
Антигуа
0:0
Альянса Сан-Сальвадор
Завершен
06.08.2025
Ханкук Вердс
1:2
Депортиво Саприсса
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
PARIVISION PARIVISION
Team Tidebound Team Tidebound
17 Ноября
11:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Челмет ХК Челмет
17 Ноября
13:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
17 Ноября
14:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA