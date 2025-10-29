Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Мотагуа - Картагинес 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup: МотагуаКартагинес, 48 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тибурцио Кариас Андино.

МСК, 48 тур, Стадион: Тибурцио Кариас Андино
CONCACAF Central American Cup
Мотагуа
71'
Завершен
1 : 3
29 октября 2025
Картагинес
56'
73'
78'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Картагинес icon
56'
Мотагуа icon
71'
Картагинес icon
73'
Картагинес icon
78'
Матч закончился со счётом 1:3 : 3,2
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Мотагуа - Угловой
19'
Угловой
Мотагуа - Угловой
26'
Угловой
Мотагуа - Угловой
27'
Угловой
Мотагуа - Угловой
36'
Угловой
Мотагуа - Угловой
36'
Угловой
Мотагуа - Угловой
38'
Угловой
Мотагуа - Угловой
45+3'
Угловой
Мотагуа - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
56'
Картагинес - 1-ый Гол
71'
Мотагуа - 2-ой Гол
73'
Картагинес - 3-ий Гол
78'
Угловой
Картагинес - Угловой
78'
Картагинес - 4-ый Гол
81'
Угловой
Мотагуа - Угловой
90+1'
Угловой
Мотагуа - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 3,2

Превью матча Мотагуа — Картагинес

Команда Мотагуа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-14. Команда Картагинес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-9. Команда Мотагуа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Картагинес забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Картагинес, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Мотагуа
Мотагуа
Картагинес
Мотагуа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.10.2025
Картагинес
Картагинес
1:0
Мотагуа
Мотагуа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мотагуа Мотагуа
54%
Картагинес Картагинес
46%
Атаки
136,136,0
112,112,0
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
10,10,0
5,5,0
Удары в створ ворот
3,3,0
5,5,0
Игры 48 тур
30.10.2025
Пласа Амадор
2:3
Спортинг Сан-Мигелито
Завершен
29.10.2025
Мотагуа
1:3
Картагинес
Завершен
23.10.2025
Спортинг Сан-Мигелито
1:0
Пласа Амадор
Завершен
22.10.2025
Картагинес
1:0
Мотагуа
Завершен
Комментарии к матчу
