Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Central American Cup : Мотагуа — Картагинес , 48 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тибурцио Кариас Андино .

Превью матча Мотагуа — Картагинес

Команда Мотагуа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-14. Команда Картагинес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-9. Команда Мотагуа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Картагинес забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Картагинес, в том матче победу одержали хозяева.