18.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Хидд - Аль-Найма 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БахрейнБахрейн - Премьер-лига: Аль-ХиддАль-Найма, 5 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион Бахрейна.

МСК, 5 тур, Стадион: Национальный стадион Бахрейна
Бахрейн - Премьер-лига
Аль-Хидд
Отменен
0 : 1
18 октября 2025
Аль-Найма
36'
Аль-Найма icon
36'
Счет после первого тайма 0:1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Аль-Хидд - Угловой
16'
Угловой
Аль-Хидд - Угловой
28'
Угловой
Аль-Хидд - Угловой
36'
Аль-Найма - 1-ый Гол
45'
Угловой
Аль-Хидд - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Аль-Хидд - Угловой

Превью матча Аль-Хидд — Аль-Найма

Команда Аль-Хидд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-3.

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Хидд Аль-Хидд
55%
Аль-Найма Аль-Найма
45%
Атаки
69
46
Угловые
5
0
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
0
1
Игры 5 тур
18.10.2025
Аль-Хидд
0:1
Аль-Найма
Отменен
18.10.2025
Эль-Будайи
1:1
Ситра Клуб
Отменен
17.10.2025
Аль-Халидия
4:0
СК Бахрейн
Завершен
17.10.2025
Аль-Мухаррак
1:1
Аль-Рифаа
Завершен
Комментарии к матчу
