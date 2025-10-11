Превью матча Химнасия ЛП — Таллерес де Кордоба

Команда Химнасия ЛП в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-17. Команда Таллерес де Кордоба, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-7. Команда Химнасия ЛП в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Таллерес де Кордоба забивает 0, пропускает 1.