Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.10.2025

Смотреть онлайн Химнасия ЛП - Таллерес де Кордоба 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: Химнасия ЛПТаллерес де Кордоба, 12 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Флоренсио Сола. Судить этот матч будет Sebastian Nicolas Martinez.

МСК, 12 тур, Стадион: Флоренсио Сола
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Химнасия ЛП
Merlini 7'
Завершен
1 : 2
11 октября 2025
Таллерес де Кордоба
Federico Girotti 2'
Schott 90+3'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Federico Girotti icon
2'
Merlini - Химнасия ЛП icon
7'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,4
Schott - Talleres Cordoba icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,4
Текстовая трансляция
2'
Federico Girotti - 1-ый Гол
7'
Merlini - 2-ой Гол
12'
Угловой
Talleres Cordoba - Угловой
18'
Угловой
Talleres Cordoba - Угловой
24'
Угловой
Talleres Cordoba - Угловой
39'
Угловой
Talleres Cordoba - Угловой
45+3'
Угловой
Talleres Cordoba - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,4
60'
Угловой
Talleres Cordoba - Угловой
90+3'
Schott - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,4

Превью матча Химнасия ЛП — Таллерес де Кордоба

Команда Химнасия ЛП в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-17. Команда Таллерес де Кордоба, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-7. Команда Химнасия ЛП в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Таллерес де Кордоба забивает 0, пропускает 1.

Химнасия ЛП Химнасия ЛП
23
Аргентина
Nelson Insfran
15
Уругвай
Juan Pintado
4
Аргентина
Renzo Giampaoli
21
Уругвай
Enzo Martinez
14
Аргентина
Pedro Silva
17
Аргентина
Nicolas Barros Schelotto
16
Аргентина
Augusto Max
38
Аргентина
Manuel Panaro
8
Аргентина
Bautista Merlini
7
Alejo Piedrahita
32
Аргентина
Luis Torres
Тренер
Уругвай
Alejandro Orfila
Таллерес де Кордоба Таллерес де Кордоба
22
Аргентина
Гуйдо Херрера
20
Аргентина
Augusto Schott
4
Аргентина
Матиас Каталан
19
Аргентина
Хосе Луис Паломино
23
Аргентина
Gabriel Baez
5
Аргентина
Matias Alejandro Galarza
8
Аргентина
Ulises Ortegoza
11
Аргентина
Valentin Depietri
26
Аргентина
Mateo Valentin Caceres
37
Бразилия
Rick Lima
9
Аргентина
Federico Girotti
Тренер
Аргентина
Карлос Тевес

Статистика матча

Владение мячом
Химнасия ЛП Химнасия ЛП
39%
Таллерес де Кордоба Таллерес де Кордоба
61%
Атаки
89
98
Угловые
0
6
Фолы
9
16
Удары (всего)
5
9
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
7
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Sebastian Nicolas Martinez (Аргентина).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Sebastian Nicolas Martinez назначал пенальти

Игры 12 тур
27.10.2025
Барракас Централ
1:3
Бока Х
Завершен
14.10.2025
Платенсе
1:1
Деп. Риестра
Завершен
13.10.2025
Индепендьенте
0:2
Ланус
Завершен
13.10.2025
Ривер Плейт
0:1
Сармиенто
Завершен
12.10.2025
Ривадавиа Де Мендоса
0:0
Годой Круз
Завершен
12.10.2025
Институто
2:0
Тукуман
Завершен
12.10.2025
Альдосиви
2:0
Хуракан
Завершен
12.10.2025
Велес Сарсфилд
1:2
Росарио Централ
Завершен
12.10.2025
Бельграно
1:1
Эстудиантес
Завершен
12.10.2025
Банфилд
1:3
Расинг Авелланеда
Завершен
11.10.2025
Химнасия ЛП
1:2
Таллерес де Кордоба
Завершен
11.10.2025
Барракас Централ
-:-
Бока Х
Отложен
11.10.2025
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Тигре
Завершен
10.10.2025
Ценрал Кордоба
3:1
Санта Фе
Завершен
10.10.2025
Дефенса и Юстиция
1:0
Аргентинос Х
Завершен
10.10.2025
Сан Лоренцо
0:1
San Martin SJ
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Даллас Даллас
Нэшвилл Нэшвилл
8 Ноября
23:30
Санта-Клара Санта-Клара
Спортинг Спортинг
8 Ноября
23:30
NRG NRG
Outfit 49 Outfit 49
8 Ноября
23:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA