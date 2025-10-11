Смотреть онлайн Химнасия ЛП - Таллерес де Кордоба 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Химнасия ЛП — Таллерес де Кордоба, 12 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Флоренсио Сола. Судить этот матч будет Sebastian Nicolas Martinez.
Превью матча Химнасия ЛП — Таллерес де Кордоба
Команда Химнасия ЛП в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-17. Команда Таллерес де Кордоба, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-7. Команда Химнасия ЛП в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Таллерес де Кордоба забивает 0, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Sebastian Nicolas Martinez (Аргентина).
За последние 7 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Sebastian Nicolas Martinez назначал пенальти