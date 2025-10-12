Превью матча Велес Сарсфилд — Росарио Централ

Команда Велес Сарсфилд в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-6. Команда Росарио Централ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-5. Команда Велес Сарсфилд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Росарио Централ забивает 1, пропускает 1.