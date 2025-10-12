Смотреть онлайн Велес Сарсфилд - Росарио Централ 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Велес Сарсфилд — Росарио Централ, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Хосе Амальфитани. Судить этот матч будет Andres Merlos.
Превью матча Велес Сарсфилд — Росарио Централ
Команда Велес Сарсфилд в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-6. Команда Росарио Централ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-5. Команда Велес Сарсфилд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Росарио Централ забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andres Merlos (Аргентина).
За последние 9 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 44% (4 из 9 матчей) Andres Merlos назначал пенальти