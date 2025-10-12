Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Велес Сарсфилд - Росарио Централ 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: Велес СарсфилдРосарио Централ, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Хосе Амальфитани. Судить этот матч будет Andres Merlos.

МСК, 12 тур, Стадион: Хосе Амальфитани
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Велес Сарсфилд
Мануэль Ланзини 51'
Завершен
1 : 2
12 октября 2025
Росарио Централ
Alejo Veliz 17'
Ignacio Malcorra 90+8'
Смотреть онлайн
Alejo Veliz icon
17'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,5
Мануэль Ланзини icon
51'
Ignacio Malcorra icon
90+8'
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,5
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
14'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
17'
Alejo Veliz - 1-ый Гол
41'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
43'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,5
51'
Мануэль Ланзини - 2-ой Гол
56'
Угловой
Росарио Централ - Угловой
58'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
64'
Угловой
Росарио Централ - Угловой
90+8'
Ignacio Malcorra - 3-ий Гол
90+9'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
90+9'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,5

Превью матча Велес Сарсфилд — Росарио Централ

Команда Велес Сарсфилд в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-6. Команда Росарио Централ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-5. Команда Велес Сарсфилд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Росарио Централ забивает 1, пропускает 1.

Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
1
Tomas Marchiori
14
Аргентина
Agustin Lagos
2
Аргентина
Эмануэль Маммана
6
Аргентина
Aaron Quiros
3
Аргентина
Elias Gomez
29
Аргентина
Rodrigo Aliendro
26
Аргентина
Agustin Bouzat
8
Аргентина
Tomas Ezequiel Galvan
20
Аргентина
Франциско Пиццини
9
Аргентина
Braian Romero
22
Аргентина
Мануэль Ланзини
Тренер
Аргентина
Гильермо Шелотто
Росарио Централ Росарио Централ
1
Аргентина
Хорхе Броун
32
Аргентина
Emanuel Coronel
15
Уругвай
Facundo Mallo
6
Аргентина
Juan Komar
3
Аргентина
Agustin Sandez
16
Парагвай
Enzo Gimenez
5
Аргентина
Franco Ibarra
10
Аргентина
Ignacio Malcorra
21
Аргентина
Santiago Lopez
9
Аргентина
Alejo Veliz
11
Аргентина
Анхель Ди Мария
Тренер
Аргентина
Ариэль Холан

Статистика матча

Владение мячом
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
58%
Росарио Централ Росарио Централ
42%
Атаки
141
84
Угловые
7
2
Фолы
15
11
Удары (всего)
6
10
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andres Merlos (Аргентина).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 44% (4 из 9 матчей) Andres Merlos назначал пенальти

Игры 12 тур
27.10.2025
Барракас Централ
1:3
Бока Х
Завершен
14.10.2025
Платенсе
1:1
Деп. Риестра
Завершен
13.10.2025
Индепендьенте
0:2
Ланус
Завершен
13.10.2025
Ривер Плейт
0:1
Сармиенто
Завершен
12.10.2025
Ривадавиа Де Мендоса
0:0
Годой Круз
Завершен
12.10.2025
Институто
2:0
Тукуман
Завершен
12.10.2025
Альдосиви
2:0
Хуракан
Завершен
12.10.2025
Велес Сарсфилд
1:2
Росарио Централ
Завершен
12.10.2025
Бельграно
1:1
Эстудиантес
Завершен
12.10.2025
Банфилд
1:3
Расинг Авелланеда
Завершен
11.10.2025
Химнасия ЛП
1:2
Таллерес де Кордоба
Завершен
11.10.2025
Барракас Централ
-:-
Бока Х
Отложен
11.10.2025
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Тигре
Завершен
10.10.2025
Ценрал Кордоба
3:1
Санта Фе
Завершен
10.10.2025
Дефенса и Юстиция
1:0
Аргентинос Х
Завершен
10.10.2025
Сан Лоренцо
0:1
San Martin SJ
Завершен
