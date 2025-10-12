Смотреть онлайн Банфилд - Расинг Авелланеда 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Банфилд — Расинг Авелланеда, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Флоренцио Сола. Судить этот матч будет Nazareno Arasa.
Превью матча Банфилд — Расинг Авелланеда
Команда Банфилд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-14. Команда Расинг Авелланеда, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-12. Команда Банфилд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Расинг Авелланеда забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Nazareno Arasa (Аргентина).
За последние 11 матчей судья показал 51 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 18% (2 из 11 матчей) Nazareno Arasa назначал пенальти