Смотреть онлайн Банфилд - Расинг Авелланеда 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Банфилд — Расинг Авелланеда, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Флоренцио Сола. Судить этот матч будет Nazareno Arasa.