12.10.2025

Смотреть онлайн Банфилд - Расинг Авелланеда 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: БанфилдРасинг Авелланеда, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Флоренцио Сола. Судить этот матч будет Nazareno Arasa.

МСК, 12 тур, Стадион: Флоренцио Сола
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Банфилд
Bruno Christian Sepulveda 90+3'
Завершен
1 : 3
12 октября 2025
Расинг Авелланеда
Бруно Сукулини 26'
Бруно Сукулини 60'
Balboa 90+1'
Бруно Сукулини icon
26'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,3
Бруно Сукулини icon
60'
Balboa - Расинг Авелланеда icon
90+1'
Bruno Christian Sepulveda icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,3
Текстовая трансляция
26'
Бруно Сукулини - 1-ый Гол
34'
Угловой
Банфилд - Угловой
42'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
43'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,3
52'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
60'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
60'
Бруно Сукулини - 2-ой Гол
72'
Угловой
Банфилд - Угловой
73'
Угловой
Банфилд - Угловой
85'
Угловой
Банфилд - Угловой
90+1'
Balboa - 3-ий Гол
90+3'
Bruno Christian Sepulveda - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,3

Превью матча Банфилд — Расинг Авелланеда

Команда Банфилд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-14. Команда Расинг Авелланеда, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-12. Команда Банфилд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Расинг Авелланеда забивает 1, пропускает 1.

Банфилд Банфилд
1
Аргентина
Facundo Sanguinetti
24
Аргентина
Santiago Lopez
14
Аргентина
Сержио Виттор
26
Аргентина
Nicolas Meriano
33
Аргентина
Luis Ignacio Abraham
35
Аргентина
Santiago Esquivel
5
Аргентина
Martin Rio
20
Аргентина
Tomas Adoryan
10
Аргентина
Gonzalo Rios
22
Аргентина
Rodrigo Auzmendi
16
Уругвай
Mauro Mendez
Тренер
Аргентина
Педро Троглио
Расинг Авелланеда Расинг Авелланеда
25
Аргентина
Facundo Cambeses
2
Аргентина
Agustin Garcia Basso
23
Аргентина
Nazareno Colombo
6
Аргентина
Маркос Рохо
34
Аргентина
Факундо Мура
8
Аргентина
Alan Forneris
36
Аргентина
Бруно Сукулини
28
Аргентина
Santiago Solari
10
Аргентина
Лусиано Вьетто
7
Колумбия
Duvan Vergara
9
Adrian Martinez
Тренер
Аргентина
Густаво Костас

Статистика матча

Владение мячом
Банфилд Банфилд
41%
Расинг Авелланеда Расинг Авелланеда
59%
Атаки
92
87
Угловые
4
4
Фолы
4
7
Удары (всего)
7
4
Удары мимо ворот
15
5
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Nazareno Arasa (Аргентина).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 51 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 18% (2 из 11 матчей) Nazareno Arasa назначал пенальти

Игры 12 тур
27.10.2025
Барракас Централ
1:3
Бока Х
Завершен
14.10.2025
Платенсе
1:1
Деп. Риестра
Завершен
13.10.2025
Индепендьенте
0:2
Ланус
Завершен
13.10.2025
Ривер Плейт
0:1
Сармиенто
Завершен
12.10.2025
Ривадавиа Де Мендоса
0:0
Годой Круз
Завершен
12.10.2025
Институто
2:0
Тукуман
Завершен
12.10.2025
Альдосиви
2:0
Хуракан
Завершен
12.10.2025
Велес Сарсфилд
1:2
Росарио Централ
Завершен
12.10.2025
Бельграно
1:1
Эстудиантес
Завершен
12.10.2025
Банфилд
1:3
Расинг Авелланеда
Завершен
11.10.2025
Химнасия ЛП
1:2
Таллерес де Кордоба
Завершен
11.10.2025
Барракас Централ
-:-
Бока Х
Отложен
11.10.2025
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Тигре
Завершен
10.10.2025
Ценрал Кордоба
3:1
Санта Фе
Завершен
10.10.2025
Дефенса и Юстиция
1:0
Аргентинос Х
Завершен
10.10.2025
Сан Лоренцо
0:1
San Martin SJ
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA