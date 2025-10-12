Смотреть онлайн Бельграно - Эстудиантес 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Бельграно — Эстудиантес, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Хулио Сесар Вильягра. Судить этот матч будет Bryan Ferreyra.