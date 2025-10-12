Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Бельграно - Эстудиантес 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: БельграноЭстудиантес, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Хулио Сесар Вильягра. Судить этот матч будет Bryan Ferreyra.

МСК, 12 тур, Стадион: Хулио Сесар Вильягра
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Бельграно
Nicolas Fernandez 68'
Завершен
1 : 1
12 октября 2025
Эстудиантес
Gabriel Compagnucci 90+4'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
Nicolas Fernandez icon
68'
Gabriel Compagnucci icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
14'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
17'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
32'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
45+1'
Угловой
Бельграно - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
50'
Угловой
Бельграно - Угловой
59'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
68'
Nicolas Fernandez - 1-ый Гол
74'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
80'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
86'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
88'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
90+4'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
90+4'
Compagnucci - 2-ой Гол
90+8'
Угловой
Бельграно - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,0

Превью матча Бельграно — Эстудиантес

Команда Бельграно в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-6. Команда Эстудиантес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-13. Команда Бельграно в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эстудиантес забивает 1, пропускает 1.

Бельграно Бельграно
25
Уругвай
Тьяго Кардозо
12
Аргентина
Ulises Sanchez
17
Аргентина
Лисандро Лопез
14
Аргентина
Leonardo Morales
8
Аргентина
Gabriel Compagnucci
30
Уругвай
Rodrigo Saravia
11
Аргентина
Francisco Gonzalez
33
Аргентина
Tobias Ostchega
32
Аргентина
Julian Mavilla
29
Аргентина
Франко Яра
22
Аргентина
Nicolas Fernandez
Тренер
Аргентина
Рикардо Зилински
Эстудиантес Эстудиантес
28
Уругвай
Фернандо Муслера
4
Аргентина
Roman Gomez
6
Аргентина
Santiago Nunez
2
Аргентина
Facundo Rodriguez
15
Парагвай
Сантьяго Арсамендия
25
Аргентина
Cristian Medina
32
Аргентина
Mikel Amondarain
5
Аргентина
Сантьяго Аскасибар
10
Аргентина
Tiago Palacios
9
Аргентина
Гуидо Каррилло
29
Аргентина
Fabricio Alexis Perez Escudero
Тренер
Аргентина
Эдуардо Домингес

Статистика матча

Владение мячом
Бельграно Бельграно
43%
Эстудиантес Эстудиантес
57%
Атаки
92
111
Угловые
3
10
Фолы
8
6
Удары (всего)
5
11
Удары мимо ворот
1
13
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bryan Ferreyra ().

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Bryan Ferreyra назначал пенальти

Игры 12 тур
27.10.2025
Барракас Централ
1:3
Бока Х
Завершен
14.10.2025
Платенсе
1:1
Деп. Риестра
Завершен
13.10.2025
Индепендьенте
0:2
Ланус
Завершен
13.10.2025
Ривер Плейт
0:1
Сармиенто
Завершен
12.10.2025
Ривадавиа Де Мендоса
0:0
Годой Круз
Завершен
12.10.2025
Институто
2:0
Тукуман
Завершен
12.10.2025
Альдосиви
2:0
Хуракан
Завершен
12.10.2025
Велес Сарсфилд
1:2
Росарио Централ
Завершен
12.10.2025
Бельграно
1:1
Эстудиантес
Завершен
12.10.2025
Банфилд
1:3
Расинг Авелланеда
Завершен
11.10.2025
Химнасия ЛП
1:2
Таллерес де Кордоба
Завершен
11.10.2025
Барракас Централ
-:-
Бока Х
Отложен
11.10.2025
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Тигре
Завершен
10.10.2025
Ценрал Кордоба
3:1
Санта Фе
Завершен
10.10.2025
Дефенса и Юстиция
1:0
Аргентинос Х
Завершен
10.10.2025
Сан Лоренцо
0:1
San Martin SJ
Завершен
Комментарии к матчу
