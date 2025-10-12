Смотреть онлайн Бельграно - Эстудиантес 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Бельграно — Эстудиантес, 12 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Хулио Сесар Вильягра. Судить этот матч будет Bryan Ferreyra.
Превью матча Бельграно — Эстудиантес
Команда Бельграно в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-6. Команда Эстудиантес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-13. Команда Бельграно в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эстудиантес забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bryan Ferreyra ().
За последние 5 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Bryan Ferreyra назначал пенальти