19.10.2025

Смотреть онлайн FC Elva (W) - JK Tallinna Kalev (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭстонияЭстония - Женская Мейстрилига: FC Elva (W)JK Tallinna Kalev (W), 24 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 24 тур
Эстония - Женская Мейстрилига
FC Elva (W)
Завершен
4 : 7
19 октября 2025
JK Tallinna Kalev (W)
Смотреть онлайн
Превью матча FC Elva (W) — JK Tallinna Kalev (W)

Команда FC Elva (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 4-18. Команда JK Tallinna Kalev (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-8. Команда FC Elva (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 2. JK Tallinna Kalev (W) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 сентября 2025 на поле команды FC Elva (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

FC Elva (W)
FC Elva (W)
JK Tallinna Kalev (W)
FC Elva (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.09.2025
FC Elva (W)
FC Elva (W)
3:2
JK Tallinna Kalev (W)
JK Tallinna Kalev (W)
Обзор

Статистика матча

Атаки
89
110
Угловые
2
7
Игры 24 тур
19.10.2025
FC Elva (W)
4:7
JK Tallinna Kalev (W)
Завершен
18.10.2025
JK Tabasalu (W)
4:1
JK Tammeka Tartu (W)
Завершен
18.10.2025
FC Flora Tallinn (W)
3:0
Viimsi JK (W)
Отменен
Комментарии к матчу
