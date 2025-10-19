Превью матча FC Elva (W) — JK Tallinna Kalev (W)

Команда FC Elva (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 4-18. Команда JK Tallinna Kalev (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-8. Команда FC Elva (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 2. JK Tallinna Kalev (W) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 сентября 2025 на поле команды FC Elva (W), в том матче победу одержали хозяева.