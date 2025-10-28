Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Карзон Эштон - Кингс-Линн Таун Таун 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Национальная лига - Север: Карзон ЭштонКингс-Линн Таун Таун, 11 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Tameside Stadium.

МСК, 11 тур, Стадион: Tameside Stadium
Англия - Национальная лига - Север
Карзон Эштон
24'
83'
90+4'
Завершен
3 : 0
28 октября 2025
Кингс-Линн Таун Таун
Карзон Эштон icon
24'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
Карзон Эштон icon
83'
Карзон Эштон icon
90+4'
Матч закончился со счётом 3:0 : 1,3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Карзон Эштон - Угловой
15'
Угловой
Кингс-Линн Таун Таун - Угловой
16'
Угловой
Кингс-Линн Таун Таун - Угловой
22'
Угловой
Карзон Эштон - Угловой
24'
Карзон Эштон - 1-ый Гол
29'
Угловой
Кингс-Линн Таун Таун - Угловой
32'
Угловой
Кингс-Линн Таун Таун - Угловой
34'
Угловой
Кингс-Линн Таун Таун - Угловой
38'
Угловой
Кингс-Линн Таун Таун - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
48'
Угловой
Кингс-Линн Таун Таун - Угловой
59'
Угловой
Кингс-Линн Таун Таун - Угловой
71'
Угловой
Карзон Эштон - Угловой
83'
Карзон Эштон - 2-ой Гол
90'
Угловой
Карзон Эштон - Угловой
90+4'
Карзон Эштон - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0 : 1,3

Превью матча Карзон Эштон — Кингс-Линн Таун Таун

Команда Карзон Эштон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-16. Команда Кингс-Линн Таун Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-13. Команда Карзон Эштон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кингс-Линн Таун Таун забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Карзон Эштон Карзон Эштон
50%
Кингс-Линн Таун Таун Кингс-Линн Таун Таун
50%
Атаки
116
150
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
7
11
Удары в створ ворот
5
6
Игры 11 тур
28.10.2025
Карзон Эштон
3:0
Кингс-Линн Таун Таун
Завершен
11.10.2025
Киддерминстер
1:5
Рэдклифф
Завершен
Комментарии к матчу
