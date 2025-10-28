Смотреть онлайн Карзон Эштон - Кингс-Линн Таун Таун 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Национальная лига - Север: Карзон Эштон — Кингс-Линн Таун Таун, 11 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Tameside Stadium.
Превью матча Карзон Эштон — Кингс-Линн Таун Таун
Команда Карзон Эштон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-16. Команда Кингс-Линн Таун Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-13. Команда Карзон Эштон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кингс-Линн Таун Таун забивает 2, пропускает 1.