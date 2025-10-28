Превью матча Карзон Эштон — Кингс-Линн Таун Таун

Команда Карзон Эштон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-16. Команда Кингс-Линн Таун Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-13. Команда Карзон Эштон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кингс-Линн Таун Таун забивает 2, пропускает 1.