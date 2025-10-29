Смотреть онлайн НК Бринйе Гросуплйе - Марибор 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Кубок Словении по футболу: НК Бринйе Гросуплйе — Марибор, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Brinje Stadium.
Превью матча НК Бринйе Гросуплйе — Марибор
Команда НК Бринйе Гросуплйе в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 27-6. Команда Марибор, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 30-11. Команда НК Бринйе Гросуплйе в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Марибор забивает 3, пропускает 1.