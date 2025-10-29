Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн НК Бринйе Гросуплйе - Марибор 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияКубок Словении по футболу: НК Бринйе ГросуплйеМарибор, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Brinje Stadium.

МСК, 5 тур, Стадион: Brinje Stadium
Кубок Словении по футболу
НК Бринйе Гросуплйе
74'
Завершен
1 : 1
29 октября 2025
Марибор
5'
Марибор icon
5'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
НК Бринйе Гросуплйе icon
74'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,4
НК Бринйе Гросуплйе
Пенальти
Марибор icon
Пенальти
НК Бринйе Гросуплйе
Пенальти
Марибор icon
Пенальти
НК Бринйе Гросуплйе
Пенальти
НК Бринйе Гросуплйе
Пенальти
Текстовая трансляция
5'
Марибор - 1-ый Гол
17'
Угловой
Марибор - Угловой
21'
Угловой
НК Бринйе Гросуплйе - Угловой
30'
Угловой
НК Бринйе Гросуплйе - Угловой
33'
Угловой
НК Бринйе Гросуплйе - Угловой
38'
Угловой
НК Бринйе Гросуплйе - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,4
74'
НК Бринйе Гросуплйе - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,4
Счет после дополнительного времени 1:1 : 2,4
1-ый
НК Бринйе Гросуплйе - Пенальти
1-ый
Марибор - Пенальти
3-ий
НК Бринйе Гросуплйе - Пенальти
3-ий
Марибор - Пенальти
4-ый
НК Бринйе Гросуплйе - Пенальти
5-ый
НК Бринйе Гросуплйе - Пенальти

Превью матча НК Бринйе Гросуплйе — Марибор

Команда НК Бринйе Гросуплйе в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 27-6. Команда Марибор, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 30-11. Команда НК Бринйе Гросуплйе в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Марибор забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
НК Бринйе Гросуплйе НК Бринйе Гросуплйе
43%
Марибор Марибор
57%
Атаки
194,138,56
250,185,65
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
7,7,0
3,3,0
Удары в створ ворот
6,6,0
2,2,0
Игры 5 тур
06.11.2025
НК Одранци
2:4
НК Фузинар
Завершен
05.11.2025
НК Раче
2:1
НК Крка
Завершен
05.11.2025
NK Tromejnik
0:3
НК Декани
Завершен
29.10.2025
НК Бринйе Гросуплйе
1:1
Марибор
Завершен
29.10.2025
Табор Сежана
1:4
Приморье
Завершен
29.10.2025
Стойнци
-:-
Быстрица
Отменен
29.10.2025
NK Makole Bar Miha
0:4
Целье
Завершен
29.10.2025
НД Белтинки
1:3
ФК Радомлье
Завершен
28.10.2025
НК Фама Випава
1:2
НК Браво
Завершен
28.10.2025
НК Жири
1:6
Алюминий Кидричев
Завершен
22.10.2025
НК Полана
1:0
Заврц
Завершен
22.10.2025
Скофья Лока
1:6
НК Нафта
Завершен
21.10.2025
НК Лйутомер
0:3
Рудар
Завершен
