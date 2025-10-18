Смотреть онлайн Мушук Руна - Vinotinto Ecuador 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Мушук Руна — Vinotinto Ecuador, 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio COAC Mushuc Runa. Судить этот матч будет Robert Cabrera.
Превью матча Мушук Руна — Vinotinto Ecuador
Команда Мушук Руна в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-14. Команда Vinotinto Ecuador, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 8-17. Команда Мушук Руна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Vinotinto Ecuador забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Vinotinto Ecuador, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Robert Cabrera (Эквадор).
За последние 14 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 8 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 36% (5 из 14 матчей) Robert Cabrera назначал пенальти