Dos Santos - Мушук Руна

Luna - Vinotinto Ecuador

2 : 1

Эквадор - ЛигаПро - Серия А

Dos Santos - 3-ий Гол

Dos Santos - 2-ой Гол

Luna - 1-ый Гол

Превью матча Мушук Руна — Vinotinto Ecuador

Команда Мушук Руна в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-14. Команда Vinotinto Ecuador, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 8-17. Команда Мушук Руна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Vinotinto Ecuador забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Vinotinto Ecuador, в том матче сыграли вничью.