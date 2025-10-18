Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Мушук Руна - Vinotinto Ecuador 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Мушук РунаVinotinto Ecuador, 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio COAC Mushuc Runa. Судить этот матч будет Robert Cabrera.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio COAC Mushuc Runa
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Мушук Руна
Dos Santos 11'
Dos Santos 64'
Завершен
2 : 1
18 октября 2025
Vinotinto Ecuador
Luna 2'
Luna - Vinotinto Ecuador icon
2'
Dos Santos - Мушук Руна icon
11'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
Dos Santos - Мушук Руна icon
64'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3
Текстовая трансляция
2'
Luna - 1-ый Гол
9'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
10'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
11'
Dos Santos - 2-ой Гол
23'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
38'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
44'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
45+1'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
45+1'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
48'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
59'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
63'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
64'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
64'
Dos Santos - 3-ий Гол
71'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
80'
Угловой
Vinotinto Ecuador - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3

Превью матча Мушук Руна — Vinotinto Ecuador

Команда Мушук Руна в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-14. Команда Vinotinto Ecuador, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 8-17. Команда Мушук Руна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Vinotinto Ecuador забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Vinotinto Ecuador, в том матче сыграли вничью.

Мушук Руна Мушук Руна
44
Эквадор
Walter Chala
2
Уругвай
Bryan Bentaberry
26
Эквадор
Kevin Peralta
5
Эквадор
Nicolas Davila
49
Уругвай
Jonathan Dos Santos
19
Эквадор
Angel Gracia
25
Уругвай
Rodrigo Formento
31
Эквадор
Glendys Mina
14
Колумбия
Steven Tapiero Rodallega
29
Эквадор
Dennis Quintero
17
Эквадор
Кристиан Пенилла
Тренер
Эквадор
Пауль Велез
Vinotinto Ecuador Vinotinto Ecuador
7
Эквадор
Jose Lugo
4
Аргентина
Алан Максимильяно Агуйрре
17
Аргентина
Rafael Monti Azpiazu
12
Эквадор
Mateo Anibal Santos Perez
26
Эквадор
Edison Tito Hernandez Montano
23
Эквадор
Luis Gomez
11
Эквадор
Madison Ariel Mina Ibarra
77
Эквадор
Ромарио Ибарра
18
Эквадор
Kevin Ushina
8
Аргентина
Alexis Melo
6
Эквадор
Кристиан Она
Тренер
Аргентина
Шуррер

История последних встреч

Мушук Руна
Мушук Руна
Vinotinto Ecuador
Мушук Руна
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.07.2025
Vinotinto Ecuador
Vinotinto Ecuador
1:1
Мушук Руна
Мушук Руна
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мушук Руна Мушук Руна
48%
Vinotinto Ecuador Vinotinto Ecuador
52%
Атаки
0
0
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Robert Cabrera (Эквадор).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 8 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 36% (5 из 14 матчей) Robert Cabrera назначал пенальти

Игры 1 тур
19.10.2025
Манта
2:0
Текнико
Завершен
18.10.2025
Мушук Руна
2:1
Vinotinto Ecuador
Завершен
06.10.2025
Барселона
0:3
Индепендьенте Валье
Завершен
05.10.2025
Либертад Лоха
2:0
Оренсе СК
Завершен
05.10.2025
Макара
3:2
Аукас
Завершен
05.10.2025
Универсидад Католика
2:2
ЛДУ Кито
Завершен
04.10.2025
Дельфин
2:2
Эль Насьональ
Завершен
Комментарии к матчу
