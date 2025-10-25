Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Кубок ФА : Вик — Benburb , 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Вик — Benburb

Команда Вик в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-1. Команда Benburb, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Вик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Benburb забивает 0, пропускает 0.