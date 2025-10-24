Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Кубок ФА : Формартин — Баки , 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе North Lodge Park .

Превью матча Формартин — Баки

Команда Формартин в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-5. Команда Баки, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-13. Команда Формартин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Баки забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Формартин, в том матче победу одержали хозяева.