Смотреть онлайн Банкс - Фразербург 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Кубок ФА: Банкс — Фразербург, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Банкс — Фразербург
Команда Банкс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-11. Команда Фразербург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-4. Команда Банкс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фразербург забивает 1, пропускает 0.