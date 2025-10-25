Смотреть онлайн Tranent - Dundee North End 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Шотландия - Кубок ФА: Tranent — Dundee North End, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Tranent — Dundee North End
Команда Tranent в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 15-6. Команда Dundee North End, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Tranent в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Dundee North End забивает 0, пропускает 0.